Menurut laporan tersebut, stasiun TV berbayar itu mendapat informasi dari dua sumber yang saling independen di dalam klub mengenai "kemungkinan teoretis" semacam itu, meski detail soal skema finansial atau tenggat kontrak tidak diketahui. Di Monaco, talenta ofensif itu masih memiliki kontrak kerja yang berlaku hingga musim panas 2028.

Penyerang berusia 20 tahun itu saat ini sedang menikmati tren performa menanjak di kerajaan tersebut dan melanjutkan penampilan yang dulu membuatnya berkembang menjadi juara dunia dan Eropa U17 saat membela akademi Die Schwarz-Gelben. Dalam tujuh penampilan kompetitif pertamanya untuk tim Ligue 1 tersebut, Brunner sudah membukukan enam gol. Bersama timnas Jerman U21, Brunner juga menjalani debut yang sempurna pada Sabtu lalu, ketika ia langsung mencetak dua gol dalam kemenangan 4-0 di kualifikasi Euro melawan Latvia.

Di BVB, jebolan akademi itu gagal menembus tim utama. Selain persaingan yang sangat ketat di lini serang, tindakan indisipliner yang berulang juga turut membuat jalan mereka berpisah pada musim panas 2024.

Direktur olahraga BVB Lars Ricken baru-baru ini mengenang hal itu kepada Bild . "Dia kan menjadi juara dunia dan Eropa U17. Para pemain seperti ini juga harus diberi waktu yang diperlukan. Saya tidak tahu apakah dia juga bisa menjalani perkembangan itu bersama kami, juga dengan para penyerang top di posisinya yang kami miliki," kata Ricken, lalu melanjutkan: "Dia cukup melakukan tugasnya dengan baik di sana dan saya rasa dia masih punya karier yang sangat bagus di depannya. Pintu untuk Paris tidak tertutup, tetapi saya rasa saat ini itu bukan topiknya."

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Apa kata Jürgen Klopp tentang kandidat DFB, Paris Brunner?

Dalam rangka penunjukan skuad nasional, pelatih timnas Jürgen Klopp juga menyampaikan komentar positif mengenai performa pemain kelahiran Dortmund itu. "Memang saya belum berbicara dengannya, tetapi tentu kami mengikuti semuanya. Saya mengenal Paris," kata pria 59 tahun itu. Dalam beberapa pekan terakhir, Brunner disebut Klopp telah melakukan "pekerjaan yang sangat bagus - dari sisi sepak bolanya".

Fakta bahwa sorotan utama tentang Brunner terus bermunculan disebabkan oleh pelanggaran terbarunya. Pada pertengahan September, penyerang itu menerima skorsing dua pertandingan setelah merayakan golnya sendiri dengan gestur penggal kepala saat Monaco bermain imbang 1-1 di Strasbourg.

Ricken mengatakan tentang hal itu: "Karena itu saya rasa hal seperti itu juga tidak perlu. Biarkan tindakan yang berbicara. Semua orang sekarang sedang membicarakan kesuksesannya, sekarang dia bahkan dikaitkan dengan tim nasional. Saya rasa dia seharusnya mendefinisikan dirinya lewat itu. Bukan lewat gestur seperti itu."

Dalam jeda internasional yang sedang berlangsung, Brunner masih dijadwalkan menjalani laga kualifikasi bersama U21 melawan Malta (Rabu, pukul 18.00) serta melawan Georgia (6 Oktober, pukul 18.00).