Kembalinya Christian Eriksen ke Ajax tiba-tiba semakin dekat

Christian Eriksen akan kembali hengkang dari VfL Wolfsburg pada musim panas ini, demikian dilaporkan BILD. Surat kabar terkemuka Jerman tersebut menyebut Ajax sebagai satu-satunya klub yang tertarik.

Senin lalu menjadi akhir bagi Wolfsburg: klub ini kalah dalam babak play-off melawan SC Paderborn, sehingga terdegradasi dari Bundesliga setelah 29 tahun. Hal ini mengakibatkan hengkangnya sebagian besar pemain dari skuad.

Eriksen tidak terkecuali, menurut BILD. Pemain Denmark berusia 34 tahun itu bergabung dengan Wolfsburg setahun yang lalu, menjadi kapten musim ini, tetapi kemungkinan besar akan mencari tantangan baru.

Tidak ada daftar panjang klub yang tertarik pada Eriksen. BILD hanya menyebut Ajax. Seberapa konkret minat tersebut saat ini belum diketahui. Gelandang ini masih terikat kontrak satu tahun lagi di Jerman.

Namun jelas bahwa Eriksen sendiri terbuka untuk kembali ke Amsterdam. Ia mengonfirmasinya dalam sebuah acara Ajax Life awal bulan ini. “Ya, tentu saja saya ingin kembali,” katanya saat itu.

Sejak itu, Ajax tidak lagi dikaitkan dengan Eriksen, tetapi dengan rekan setimnya, Lovro Majer. Pemain Kroasia berusia 28 tahun itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028, tetapi juga akan hengkang dari Wolfsburg.

Media Kroasia baru-baru ini melaporkan bahwa Majer menjadi incaran Ajax. Namun, sejak saat itu belum ada perkembangan lebih lanjut dalam hal ini.