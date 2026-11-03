Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, bersiap menghadapi dilema besar di lini pertahanan, namun ini justru menjadi dilema yang disambut baik oleh pelatih asal Spanyol tersebut, dan menjadi sumber iri bagi tim-tim besar lainnya di seluruh benua.

Hal ini terjadi menyusul kembalinya pemain asal Prancis, William Saliba, ke sesi latihan Arsenal, sebagaimana diberitakan jaringan "BBC", setelah absen sejak awal musim ini akibat cedera punggung yang memaksanya meninggalkan lapangan pada pertandingan Prancis melawan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026.

Pemain berusia 25 tahun itu merupakan salah satu bek terbaik di Liga Primer Inggris dalam beberapa musim terakhir, namun dalam ketidakhadirannya, Ezri Konsa, yang baru bergabung dengan tim pada musim panas, tampil mulus untuk membantu Arsenal kembali ke puncak klasemen.

Faktanya, sejak kedatangan Konsa dari Aston Villa dengan nilai 55 juta pound sterling, dia bersama Gabriel Magalhaes membentuk duet yang tangguh, di mana Arsenal sekali lagi memiliki pertahanan terkuat di liga, dengan hanya kebobolan lima gol dalam sembilan pertandingan.

Saliba mengalami masalah punggung sepanjang musim lalu, namun ia dikirim untuk menemui seorang spesialis setelah Piala Dunia.

Diputuskan bahwa ia tidak perlu menjalani operasi, tetapi membutuhkan masa pemulihan yang panjang, dan belum ada tanggal yang ditetapkan untuk kembalinya.

Pemain internasional Prancis itu sebelumnya berlatih secara individu di markas klub Arsenal, namun kini ia telah kembali ke sesi latihan penuh menjelang pertandingan Liga Champions Eropa melawan Slavia Praha, dan setelah itu, jadwal pertandingan padat sudah menanti selama periode liburan.

Saliba dan pasangan rutinnya, Gabriel, menjadi salah satu alasan utama kemenangan Arsenal meraih gelar Liga Primer Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun pada musim lalu.

Bagaimana Arteta Bersikap?

Arsenal akan menjamu Hull City pada Sabtu mendatang sebelum dimulainya jeda internasional berikutnya bulan ini.

Waktu ini akan memungkinkan Saliba meningkatkan kebugaran fisiknya lebih jauh sebelum kembali menjadi pilihan reguler bagi Arteta.

Namun ketika Saliba kembali, Arteta harus mengecewakan salah satu dari mereka.

Ben White dan Jurrien Timber menjadi dua pilihan Arsenal di posisi bek kanan musim ini, dan keduanya merupakan pilihan yang dapat diandalkan di level tertinggi.

Keduanya sebelumnya pernah mengalami masalah terkait kebugaran fisik, namun White tersedia untuk seluruh pertandingan Arsenal musim ini kecuali satu pertandingan.

Konsa dapat dipindahkan ke posisi bek kanan, posisi yang juga dimainkannya saat pertama kali tampil bersama timnas Inggris, sehingga akan memungkinkan Saliba bermain di samping Gabriel pada posisi biasanya.

Arteta menghargai kekuatan fisik dalam timnya di Arsenal, dan memindahkan Konsa, yang memiliki kekuatan fisik luar biasa, ke posisi bek kanan akan memberikan tantangan besar bagi para penyerang lawan.

Kembalinya Saliba juga mengurangi peluang bek tengah Cristhian Mosquera untuk mendapatkan waktu bermain, dan minimnya menit bermainnya sejauh ini pada musim ini akan menimbulkan pertanyaan seputar masa depannya, meskipun ia telah pulih dari cedera hamstring.

Arsenal bermain sebanyak 63 pertandingan di seluruh ajang musim lalu saat memenangi gelar liga dan mencapai final Liga Champions Eropa.

Dan karena Arteta bertujuan mempertahankan gelar serta meraih kesuksesan di Eropa kali ini, akan ada banyak pertandingan baginya untuk merotasi beragam pilihannya.