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Istilah "Bayern Hollywood", yang muncul pada akhir abad lalu, kembali mencuat untuk menggambarkan situasi panas yang tengah melanda klub Bavaria tersebut. Kenyataan kini melampaui fiksi, dengan dua krisis di luar lapangan yang melibatkan Jamal Musiala dan Manuel Neuer.

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Menurut harian Sport dalam laporannya, Bayern Munich tengah melewati masa sulit, meski situasi sempat tampak kembali normal seiring kembalinya pelatih Vincent Kompany setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit akibat kolaps mendadak.

Kompany tidak menyangka bahwa saat ia kembali, situasinya justru lebih kacau dibandingkan sebelum ia mengambil cuti sakit.

Namun, kenyataan melampaui fiksi, dan ungkapan itu benar-benar menggambarkan situasinya, karena istilah "Bayern Hollywood" kembali ramai dibicarakan di Jerman. Istilah ini muncul pada akhir abad lalu untuk menggambarkan Bayern Munich, ketika berita dan peristiwa di luar lapangan sepenuhnya menenggelamkan perkembangan olahraga klub Bavaria tersebut.

Itulah tepatnya yang terjadi saat ini. Setelah kasus Musiala, muncul kasus Neuer, lalu krisis gelandang Jerman itu kembali mencuat, di tengah suasana ruang ganti yang diwarnai penentangan terhadap manajemen, dipimpin oleh Joshua Kimmich selaku juru bicara para pemain.

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Babak Pertama: Kasus Jamal Musiala

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Semuanya bermula ketika Jamal Musiala, salah satu talenta paling menonjol Bayern Munich saat ini dan di masa depan, kolaps mendadak dalam sebuah pertandingan.

Setelah gelandang serang Jerman itu menjalani pemeriksaan medis, diketahui bahwa ia mengalami gangguan saraf yang menyebabkan serangan kehilangan kesadaran dan perhatian. Gangguan ini bisa menjadi penyebab atau akibat dari kecelakaan mobil yang dialaminya beberapa pekan sebelumnya. Sejak itu, spekulasi mengenai kondisinya tak pernah berhenti.

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Namun, kasus Musiala semakin memanas ketika sejumlah tokoh terkemuka dan petinggi Bayern Munich melontarkan pernyataan terbuka yang menempatkan sang pemain di tengah badai. Sebelumnya, ia memperpanjang kontraknya pada 2025 dan menjadi pemain bergaji tertinggi di skuad, sebelum kemudian dilampaui Harry Kane.

Orang pertama yang angkat bicara soal ini adalah Uli Hoeness, presiden kehormatan klub, yang memunculkan keraguan dengan mengatakan, "Kami menghadapi dilema dengannya. Ia masih menerima gajinya, tetapi apa yang bisa ia berikan sekarang tidak lagi sesuai dengan isi kontraknya."

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Uli Hoeness dan Rummenigge menyerang Musiala karena gangguan saraf yang memengaruhi performanya, meski ia merupakan pemain bergaji tertinggi kedua di tim, sementara Federasi Pesepak Bola Profesional Internasional (FIFPro) turun tangan membelanya.

Hanya berselang beberapa jam, Karl-Heinz Rummenigge, mantan pemain sekaligus salah satu petinggi Bayern, mendukung pernyataan tersebut. "Apa yang dikatakan Uli dan Jan-Christian itu benar. Musiala memiliki masalah kesehatan, dan semua orang mengetahuinya. Diketahui pula bahwa ia memiliki kontrak bernilai sangat besar. Sebagai klub, kami harus memikirkan cara menangani situasi ini," ujarnya.

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Semua itu memicu campur tangan FIFPro, yang terpaksa tampil membela Musiala setelah ia dikritik secara terbuka oleh klubnya sendiri demi kepentingan finansial.

Hal itu mendorong klub untuk sebagian menarik kembali sikapnya melalui pernyataan yang diunggah di akun-akun media sosialnya.

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Dalam pernyataan itu disebutkan, "Selasa lalu, berlangsung pembicaraan yang konstruktif antara Bayern Munich dan perwakilan Musiala. Kesehatan pemain berada di atas segalanya bagi kedua belah pihak. Jamal Musiala mendapatkan dukungan penuh selama proses pemulihannya."

Meski demikian, klub juga mengakui bahwa pembicaraan akan berlanjut secara tertutup, sebuah isyarat jelas bahwa persoalan ini belum selesai.

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Babak Kedua: Kasus Manuel Neuer

Saat dampak kasus Musiala masih terus bergulir, kasus Neuer kembali mencuat. Kiper veteran itu sedang menjalani tahun-tahun terakhir kariernya di tengah cedera yang terus berulang. Benar saja, ia kembali mengalami cedera pada 7 November ini, dan klub memberinya izin untuk absen.

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Namun, yang mengkhawatirkan Bayern Munich bukanlah cederanya, atau setidaknya bukan hanya itu.

Menurut pemberitaan media Jerman, Neuer baru-baru ini berpisah dengan istrinya, Anika, yang sedang hamil, dan belakangan terlihat di Pulau Sisilia bersama perempuan lain berusia 23 tahun yang bekerja sebagai fisioterapis. Karena itu, ia meminta izin kepada klub untuk berlibur ke Brasil.

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Semua itu terjadi saat sang kiper masih absen karena cedera, sementara mantan istrinya mengunggah pesan yang menyerangnya di media sosial.

Menurut harian Bild, Neuer yang sedang cedera berlibur ke Brasil bersama seorang perempuan berusia 23 tahun setelah berpisah dengan istrinya yang sedang hamil, yang kemudian mengunggah pesan-pesan yang menyerangnya di media sosial.

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Sebagian isi pesan yang disukai Anika di TikTok berbunyi, "Mengkhianati perempuan yang sedang hamil adalah tingkat kejahatan yang lain. Jika kamu mampu mengkhianati perempuan yang mengandung anakmu, justru saat ia paling membutuhkanmu, itu bukan hanya berarti kamu tidak setia, tetapi juga tidak memiliki nilai-nilai paling dasar, moral, dan rasa hormat. Itu menjijikkan."

Babak Ketiga: Kimmich Hadir di Kedua Krisis

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Di tengah kekacauan ini, sosok terakhir yang masuk ke dalam cerita adalah kapten tim, Joshua Kimmich. Gelandang tersebut menjadi sorotan pemberitaan karena dua alasan, yang sama-sama berkaitan dengan dua krisis yang mengepung Bayern Munich, dalam skenario yang seolah diambil dari sebuah film.

Pertama, Kimmich tampil membela Jamal Musiala dan melontarkan kritik langsung kepada manajemen klub. "Seorang pemain tidak boleh ditempatkan dalam situasi seperti ini. Tidak akan pernah. Klub memang yang utama, tetapi tidak lebih besar daripada manusia. Apa yang terjadi tidak dapat diterima dan tidak mencerminkan cara Bayern Munich," ujarnya.

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Tak berhenti di situ, Kimmich, wakil kapten tim, juga muncul dalam kasus Neuer, yang merupakan kapten utama tim.

Lina Kimmich, istri sang gelandang, menyukai sebuah unggahan di Instagram dari seorang konselor pernikahan yang secara langsung menyerang Neuer atas perlakuannya terhadap keluarganya.

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Semua krisis ini harus ditangani Vincent Kompany, yang kembali ke tim setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit.

Sekembalinya, urusan di lapangan tampak berjalan seperti biasa, meski ada kekalahan dari Lille di Liga Champions. Namun, sang pelatih harus turun tangan mengatasi krisis di luar lapangan jika tidak ingin kehilangan kendali atas ruang ganti sepenuhnya.