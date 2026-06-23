Kembalinya Allison dan tepuk tangan untuk Neymar... Di balik layar sesi latihan Brasil menjelang laga perebutan puncak klasemen

Tim nasional Brasil berlatih hari ini, Selasa, dengan seluruh pemainnya, kecuali Raphinha yang cedera, sebelum berangkat ke Miami untuk pertandingan dini hari Kamis melawan Skotlandia, dalam pertandingan putaran ketiga Grup 3 Piala Dunia 2026.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", kiper utama Alisson Becker, yang kemarin Senin berlatih secara terpisah untuk memantau kondisi fisiknya, kembali tampil dalam sesi latihan hari Selasa di Columbia Park di Morristown (New Jersey, Amerika Serikat) dan berlatih seperti biasa.

Para pemain timnas Brasil berlatih hari ini, Selasa, dalam kondisi cuaca yang berbeda dari beberapa hari terakhir, di mana suhu turun dari lebih dari 30 derajat Celcius menjadi di bawah 20 derajat.

Beberapa pemain seperti Neymar, Gabriel Martinelli, dan Bruno Guimarães terkejut dengan penurunan suhu tersebut dan menggosok-gosokkan lengan serta tangan mereka sebelum turun ke lapangan, demikian dilaporkan Kantor Berita Spanyol (EFE).

Selama 15 menit sesi terbuka untuk media, timnas Brasil yang dipimpin Carlo Ancelotti melakukan latihan pemanasan dan latihan rondo bersama 22 pemain yang tersedia di lapangan.

Rafinha adalah satu-satunya pemain yang absen, karena sedang memulihkan diri dari cedera otot paha belakang kanan, dan dipastikan akan absen dalam pertandingan melawan Skotlandia.

Menurut perkiraan, sebagaimana disampaikan oleh sumber yang dekat dengannya kepada Kantor Berita Spanyol (EFE), pemain sayap Barcelona tersebut baru akan tersedia untuk pertandingan babak 16 besar.

Neymar, yang baru saja kembali dari cedera betis yang membuatnya absen selama sebulan, terlihat bertabrakan dengan Danilo, yang membuat rekan-rekan setimnya lainnya bertepuk tangan.

Timnas Brasil berupaya mempertahankan posisi puncak klasemen Grup C pada pertandingan ketiga ini, di mana mereka saat ini mengoleksi 4 poin, hanya unggul selisih gol dari Timnas Maroko yang berada di peringkat kedua dan akan menghadapi Haiti pada pertandingan ketiga.



