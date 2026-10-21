"Kembali untuk Menuntaskan Apa yang Telah Dimulainya": Al Ahly Dapatkan Kembali Bintang Utamanya Jelang Laga Teluk

Klub Al Ahli Saudi kembali mendapatkan bintang utamanya, setelah absen karena cedera selama periode lalu, menjelang laga penting melawan Al Khaleej di Liga Roshn.

Al Ahli akan menjamu Al Khaleej, besok Kamis, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal di Jeddah, pada pekan kesebelas Liga Roshn Saudi.

Dan sekitar 24 jam sebelum pertandingan, "Ar-Raqi" mengungkapkan, melalui akun resminya di "X", kembalinya penyerang Inggris mereka Ivan Toney untuk mengikuti latihan, seraya menulis: "Dia kembali untuk menuntaskan apa yang telah ia mulai".

Toney absen bersama Al Ahli saat kemenangan 3-2 atas Al Fayha, kemarin lusa Senin, pada pekan kesepuluh Liga Roshn, akibat cedera panggul yang ia derita sebelum pertandingan.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 14.00 ALK

Penyerang Inggris itu dianggap sebagai bintang utama tim asal Jeddah pada musim ini, di mana ia telah tampil dalam 12 pertandingan di berbagai kompetisi, dengan kontribusi 12 gol, 11 di antaranya ia cetak sendiri dan satu assist.

Pemain berusia 30 tahun itu menempati puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Roshn Saudi pada musim ini dengan koleksi 11 gol, unggul 4 gol atas pemain Maroko Youssef En-Nesyri, penyerang Al Ittihad, yang menempati peringkat kedua.