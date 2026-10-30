Kapten Al Nassr asal Portugal, Cristiano Ronaldo, berhasil melampaui striker Al Ahli asal Inggris, Ivan Toney, dalam daftar pemain terbanyak mencetak hat-trick di kompetisi Liga Profesional Roshn Arab Saudi, setelah mencetak trigol dalam laga melawan Al Khaleej, Kamis malam, pada pekan kedua belas kompetisi.

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Ronaldo memimpin timnya, Al Nassr, meraih kemenangan atas Al Khaleej dengan skor 5-3, dalam pertandingan yang menampilkan performa gemilang dari bintang Portugal tersebut, yang terus memperkuat catatan golnya di Liga Arab Saudi dan menambahkan trigol baru ke koleksinya.

Menurut jaringan statistik sepak bola " Opta ", Cristiano Ronaldo mencetak hat-trick ketujuhnya di Liga Profesional, menjadikannya pemain terbanyak mencetak trigol di kompetisi tersebut sejak penampilan perdananya, mengungguli pemain Inggris Ivan Toney yang mencetak 6 trigol bersama Al Ahli.

Ronaldo menambah koleksinya menjadi 7 gol di posisi kedua pada klasemen pencetak gol terbanyak Liga Profesional Roshn, sama dengan pemain Italia Mateo Retegui (Al Qadsiah) dan pemain Maroko Youssef En-Nesyri (Al Ittihad).

Toney tetap berada di puncak klasemen pencetak gol terbanyak kompetisi, setelah mencetak 13 gol hingga saat ini, membuat persaingan semakin memanas setelah 12 pekan.

Angka ini mencerminkan keunggulan Ronaldo dalam mencetak gol di Liga Roshn, setelah ia berhasil menancapkan namanya di antara para pemegang rekor terkemuka di kompetisi, sementara Toney terus mengejarnya dalam daftar pencetak gol, berupaya memperkecil selisih dalam pertandingan-pertandingan mendatang bersama Al Ahli.

Hat-trick baru ini memberikan dorongan tambahan bagi Ronaldo dalam perlombaan rekor di liga, sekaligus menegaskan kehadiran golnya yang berkelanjutan meski usianya terus bertambah, di saat bintang Portugal itu berupaya terus menorehkan sejarah bersama seragam Al Nassr.