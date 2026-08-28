Lamine Yamal menjalani awal musim yang menjadi sorotan hingga ke detail terkecil, namun di dalam dinding Barcelona gambarannya sama sekali berbeda: tidak ada kekhawatiran, tidak ada kritik, melainkan keyakinan mutlak bahwa ledakan bakat pemain asal Rocafonda itu hanya soal waktu.

Surat kabar Spanyol "Marca" mengungkap bahwa tim pelatih, manajemen klub, dan ruang ganti tidak menaruh perhatian sedikit pun pada belum tercatatnya satu gol pun dari sang winger muda hingga saat ini pada musim ini. Mereka juga tidak menganggap ketidakpuasannya saat ditarik keluar dalam laga melawan Elche sebagai indikasi penurunan mental apa pun, sebuah perilaku yang biasa ia tunjukkan di musim-musim sebelumnya.

Pelatih Hansi Flick menjadi orang pertama yang mengakui bahwa Lamine belum mencapai puncak performanya, tetapi ia membelanya dengan tegas setelah pertandingan pertama musim ini, dengan mengatakan: "Ia mengalami sedikit sakit kepala, tetapi ia jenius."

Ia melanjutkan: "Ia mendapat libur selama tiga pekan, dan sekarang ia baru bermain beberapa hari saja, serta tidak dalam kondisi terbaiknya di Elche. Kami harus berusaha mengembalikannya ke kebugaran fisik penuh secepatnya."

Ia menambahkan: "Saya senang ia bermain 60 menit dan berkontribusi pada dua gol pertama di Stadion Martinez Valero. Ia memberi kami opsi untuk pergantian pemain. Ia berkontribusi besar dalam pertandingan, ia bekerja keras, ia terus membaik, kami membutuhkannya, ia pemain yang luar biasa."

Unai dan tiang gawang menggagalkan sang jenius

Keyakinan besar ini didasarkan pada penampilan Lamine menghadapi Athletic Bilbao, di mana ia berhasil berulang kali lepas dari tekanan para bek tim Basque itu, melewati mereka dari dalam maupun luar, menguji kemampuan mereka dalam lebih dari satu kesempatan, dan sangat dekat untuk mencetak gol.

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Pada babak pertama, ia memaksa kiper internasional Unai Simon, yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan itu, tampil gemilang dengan menepis dua tembakan hebat dari Lamine, sebelum tiang gawang menggagalkan gol pertamanya musim ini pada babak kedua.

Di klub Katalan itu, ada keyakinan kuat bahwa Lamine Yamal akan bersinar terang pada musim 2026-2027 ini, bahkan ia sudah bersinar dengan penampilan dan pergerakannya. Tidak ada kekhawatiran apa pun di Barcelona, melainkan keyakinan penuh dan ketenangan total pada permata La Masia itu.