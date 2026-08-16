Petenis muda Spanyol, Rafa Jodar, meraih comeback dramatis melawan petenis Kanada Denis Shapovalov, untuk memastikan tempatnya di babak ketiga turnamen Cincinnati Masters berhadiah seribu poin, setelah membalikkan ketertinggalannya di set penentu menjadi kemenangan menegangkan dengan skor 7-5, 4-6, 7-5.

Jodar tampak menuju pintu keluar turnamen ketika tertinggal 1-5 di set ketiga, sebelum bangkit dan menyelamatkan dua poin krusial, lalu meraih 6 game beruntun untuk mengunci set dan pertandingan demi kemenangannya.

Laga tersebut diwarnai momen-momen kontroversial, setelah Jodar terpaksa menghentikan permainan dua kali karena masalah pada sepatunya, yang paling mencolok terjadi saat ia tertinggal 3-5 di set ketiga, ketika ia berhenti selama lebih dari satu menit dan meminta bantuan ayahnya untuk memperbaiki sepatu, yang memicu kemarahan Shapovalov.

Meski mengalami nyeri di kaki kirinya dan mendapatkan perawatan medis selama pertandingan, petenis Spanyol berusia 19 tahun itu menunjukkan karakter yang kuat dan mampu memulihkan keseimbangannya serta membalikkan laga demi keuntungannya, dengan memanfaatkan 3 break servis lawannya di set penentu.

Usai pertandingan, Jodar meminta maaf kepada Shapovalov atas insiden penghentian permainan, sementara petenis Kanada itu mengkritik apa yang ia anggap sebagai pemanfaatan periode jeda untuk minum air dengan dalih masalah sepatu.

Jodar mengatakan seusai pertandingan bahwa ia sangat senang meraih kemenangan pertamanya di Cincinnati, sembari menegaskan bahwa laga itu berlangsung sulit dan ia harus terus berjuang hingga akhir.

Petenis Spanyol itu menambahkan bahwa ia merasa sangat bahagia karena mampu mengendalikan emosinya selama momen-momen sulit, sambil menyebutkan bahwa kemenangan ini akan memberinya dorongan kepercayaan diri yang kuat sebelum melanjutkan perjalanannya di turnamen.

Jodar akan bertemu di babak ketiga dengan petenis Chile, Alejandro Tabilo.