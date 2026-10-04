Yunus Mahmoud, Presiden Federasi Sepak Bola Irak, terus memicu kontroversi dengan pernyataan-pernyataan mengejutkannya, di mana ia menilai bahwa Piala Teluk Arab bukanlah turnamen besar, yang memicu kemarahan.

Yunus Mahmoud sebelumnya telah memicu kontroversi dengan pernyataannya pada edisi lalu mengenai peluang timnas Arab Saudi, sebelum ia melontarkan komentar yang menolak kritik terhadap kinerja federasi usai tersingkir dari Piala Teluk.

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Legenda Irak itu kembali angkat bicara dalam pernyataan kepada media, ia berkata: "Mengapa kami harus meminta maaf? Piala Teluk bukanlah turnamen besar yang tersingkir darinya merupakan krisis bagi kami, dan ini bukan turnamen 'wow' meskipun penting secara media."

Ia menambahkan: "Yang terpenting bagi kami adalah Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030, dan ada kesepakatan bahwa kami harus terus lolos ke Piala Dunia setelah kami tampil pada edisi lalu."

Ia menutup: "Kami harus mengimbangi timnas-timnas terbesar Asia seperti Arab Saudi dan Iran, tetapi kami harus berkembang selangkah demi selangkah."

Timnas Irak tersingkir dari ajang Piala Teluk, usai kalah 0-2 dari Arab Saudi, di mana mereka meninggalkan turnamen melalui undian internal dengan Oman, setelah imbang dalam segala hal, di mana undian itu berpihak pada Oman sementara Irak tersingkir.



