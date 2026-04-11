Jakub Moder juga diragukan tampil dalam laga tandang melawan NEC, demikian dilaporkan Algemeen Dagblad. Pemain internasional Polandia dari Feyenoord itu tidak hadir di lapangan latihan pada Jumat lalu, sehingga masih dipertanyakan apakah ia bisa turun bermain pada Minggu mendatang.

Bagi pelatih kepala Robin van Persie, hal itu akan menjadi pukulan berikutnya. Pada Jumat lalu sudah diketahui bahwa kemungkinan Anel Ahmedhodzic, Luciano Valente, dan Anis Hadj Moussa untuk bermain sangat tidak pasti.

Sumber-sumber melaporkan kepada Voetbalzone bahwa Feyenoord akan mencoba memainkan Hadj Moussa. Thijs Kraaijeveld tampaknya kembali menjadi pengganti Ahmedhodzic.

Jika selain Valente, Moder juga absen, lini tengah akan menjadi lini yang bermasalah berikutnya. Mungkin Van Persie akan bereksperimen dengan pemain muda yang sejauh ini jarang mendapat menit bermain.

Van Persie pun harus kembali ke papan gambar. Masalah cedera di Feyenoord tetap menjadi cerita yang berulang.

Kamis lalu diumumkan bahwa Casper van Eijck kembali ke De Kuip. Harapannya, ia dapat membantu staf medis menghentikan gelombang cedera ini.

Pertandingan antara NEC dan Feyenoord akan digelar pada Minggu siang. Pukul 14.30, kedua klub rakyat ini akan memulai duel krusial dalam perburuan tiket ke Liga Champions.