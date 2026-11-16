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Crystal Palace resmi mengonfirmasi penunjukan Thomas Frank sebagai pelatih baru tim utama setelah kepergian Pierre Sage. Mantan pelatih Brentford dan Tottenham itu kembali ke kursi pelatih dengan tugas mendesak mengangkat Palace dari dasar klasemen Liga Primer.

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Komitmen jangka panjang di Selhurst Park

Crystal Palace memilih sosok yang sudah dikenal untuk mengatasi krisis mereka saat ini. Klub mengumumkan bahwa Frank telah menandatangani kontrak untuk memimpin Palace hingga Juni 2029. Pelatih asal Denmark berusia 53 tahun itu tiba di London selatan hanya beberapa bulan setelah kiprahnya yang sulit bersama Tottenham Hotspur di bagian lain ibu kota berakhir lebih cepat dari semestinya.

Berbicara tentang peran barunya, mantan pelatih Brondby itu mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan klub yang bermarkas di Selhurst Park. "Merupakan suatu kehormatan bisa berada di sini dan menangani klub sepak bola yang luar biasa ini. Saya benar-benar sangat menantikannya. Crystal Palace adalah klub ikonis di Inggris dan Liga Primer. Saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk membantu dan mendukung para pemain serta semua orang di klub ini, dan saya sangat menantikan pertemuan dengan mereka," katanya, seperti dikutip situs resmi Crystal Palace.

Kedatangannya membawa harapan akan stabilitas bagi klub yang kesulitan tampil konsisten pada awal musim 2026-27, setelah hanya meraih tujuh poin dari sepuluh pertandingan pertama di liga.

Kesempatan menebus kegagalan di Tottenham

Bagi Frank, penunjukan ini menjadi kesempatan besar untuk menebus kegagalannya di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Reputasinya tetap tinggi berkat tujuh tahun kiprahnya yang mengubah Brentford, ketika ia membawa klub itu dari Championship menjadi tim papan atas Liga Primer. Selama menangani klub di Gtech Community Stadium, ia membawa Brentford finis di posisi kesembilan pada 2023 dan meraih nominasi Manajer Terbaik Liga Primer.

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Namun, kiprahnya di Tottenham setelah itu berlangsung kurang dari delapan bulan dan berakhir pada Februari, setelah klub tersebut turun ke posisi ke-16. Masa baktinya di Tottenham diwarnai kontroversi di luar lapangan serta kegagalan merebut hati para suporter yang skeptis dan mempertanyakan kecocokannya untuk menangani klub yang secara tradisional termasuk dalam kelompok 'enam besar'.

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Ketua Palace, Steve Parish, yakin kemampuan Frank adalah hal yang dibutuhkan klub untuk naik di klasemen. Parish mengatakan pelatih asal Denmark itu memiliki "rekam jejak yang terbukti dalam membangun tim pemenang sekaligus mengembangkan pemain", sehingga menjadikannya kandidat ideal bagi skuad saat ini. Klub tersebut secara resmi mengumumkan kabar itu melalui media sosial dan menyatakan senang mengonfirmasi penunjukan pelatih berpengalaman tersebut.

Frank akan didampingi sosok-sosok yang sudah dikenalnya di jajaran pelatih. Pelatih kiper Andy Quy, yang pernah bekerja bersamanya selama tahun-tahun sukses di Brentford, akan menjadi bagian dari staf kepelatihan. Asisten pelatih saat ini, Paddy McCarthy, juga dipertahankan demi menjaga kesinambungan selama masa transisi.

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Tantangan mendesak dan ambisi Eropa

Frank tidak akan memiliki waktu untuk beradaptasi dengan tenang karena ia mewarisi tim yang saat ini berada di dasar klasemen Liga Primer. Palace tertinggal dua poin dari zona aman dan akan menghadapi laga krusial melawan Coventry City, yang berada di posisi ke-17, segera setelah jeda internasional.

Penunjukan ini mengakhiri periode spekulasi intens mengenai pengganti Sage, dengan Palace dikaitkan dengan sejumlah nama besar. Kandidat seperti Frank Lampard, Sean Dyche, dan Vitor Pereira dilaporkan sempat dipertimbangkan sebelum dewan klub menetapkan pilihan pada target utama mereka, menurut Sky Sports.

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Dengan kontrak yang berlaku hingga hampir tiga tahun ke depan, pimpinan Palace jelas bertaruh pada kemampuan Frank untuk mengulangi kesuksesannya di Brentford, bukan kesulitannya di Tottenham. Periode liburan mendatang, yang mencakup laga tandang sulit melawan Chelsea dan Aston Villa, akan segera menguji apakah pelatih asal Denmark itu mampu menginspirasi kebangkitan cepat di London selatan dan memastikan klub tetap berada di kasta tertinggi selama satu tahun lagi.