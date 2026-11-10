Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengumumkan pada hari Selasa ini bahwa penyelenggaraan ajang penghargaan pemain terbaik Afrika tahun 2026 akan digelar pada Rabu, 2 Desember mendatang, di kota Lagos, Nigeria, menandai kembalinya acara tersebut ke kota itu untuk pertama kalinya sejak edisi 2014.

Pusat Budaya dan Seni Profesor Wole Soyinka, yang dikenal dengan nama Teater Nasional, dijadwalkan menjadi tuan rumah seremoni pembagian penghargaan yang mencakup 18 kategori berbeda, dengan yang paling menonjol adalah pemain terbaik pria dan wanita di Afrika, di samping penghargaan untuk pelatih, penjaga gawang, pemain muda, klub, dan tim nasional terbaik.

Pihak Konfederasi Afrika menjelaskan bahwa proses pemungutan suara telah benar-benar dimulai dan berlangsung dari 5 hingga 20 November ini, dengan partisipasi federasi-federasi anggota dan klub-klub, di samping para pelatih dan kapten tim yang memenuhi syarat untuk memberikan suara, seraya menegaskan komitmennya untuk menjamin keadilan dan transparansi, melalui pelibatan berbagai pihak dalam sepak bola serta penggunaan pengawasan independen terhadap integritas hasil.

Absennya Salah dan kehadiran Maroko yang menonjol

Daftar nominasi penghargaan pemain terbaik Afrika tahun 2026 menyaksikan kehadiran Maroko yang kuat, dengan adanya trio Achraf Hakimi, bintang Paris Saint-Germain, Brahim Diaz, winger Real Madrid, dan Ismael Saibari, penyerang Bayern Munich, sementara Mohamed Salah, bintang Trabzonspor dari Turki, absen dari daftar tersebut.

4 talenta Arab dalam perburuan gelar terbaik

Pada tingkat penghargaan pemain muda terbaik di Afrika, kehadiran Arab tampil dengan empat nama, yaitu pemain Maroko Ayoub Bouaddi, bintang Manchester City, pemain Mesir Hamza Abdelkarim, pemain Barcelona, pemain Maroko Abdellah Ouazane, pemain Ajax dari Belanda, dan pemain Aljazair Ibrahim Maza, bintang Bayer Leverkusen dari Jerman.

Zamalek bersaing untuk penghargaan klub terbaik

Dalam kategori klub terbaik di Afrika, daftar tersebut memuat 10 klub, dipimpin oleh Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan, dan USM Alger dari Aljazair, di samping CR Belouizdad, trio Maroko AS FAR, Olympic Safi, dan Renaissance Berkane, Zamalek dari Mesir, ASEC Mimosas dari Republik Demokratik Kongo, Al-Hilal dari Sudan, dan Esperance dari Tunisia.

Kehadiran Mesir dalam perburuan pelatih terbaik

Adapun penghargaan pelatih terbaik di Afrika, menyaksikan persaingan Arab dengan partisipasi Hossam Hassan, direktur teknik tim nasional Mesir, dan Moataman Gamal, pelatih Zamalek, di samping dua pelatih Maroko Walid Regragui, mantan direktur teknik tim nasional Maroko, dan Mohamed Wahbi, pelatih Maroko saat ini.

Shobeir dan El-Mahdy Soliman dalam persaingan sengit

Dalam penghargaan penjaga gawang terbaik, bersaing duo Mesir Mostafa Shobeir, penjaga gawang Al-Ahly, dan El-Mahdy Soliman, penjaga gawang Zamalek, di samping pemain Maroko Yassine Bounou, penjaga gawang Al-Hilal dari Arab Saudi, serta rekan senegaranya Ahmed Reda Tagnaouti, penjaga gawang AS FAR, pemain Aljazair Oussama Benbot, penjaga gawang USM Alger, dan pemain Senegal Edouard Mendy, penjaga gawang Al-Ahli dari Arab Saudi.

Trezeguet dan Shehata dalam perburuan pemain terbaik di dalam benua

Terkait penghargaan pemain terbaik di dalam Afrika, daftar tersebut memuat sejumlah nama Arab, yang paling menonjol adalah dua pemain Mesir Mahmoud Hassan Trezeguet, mantan pemain Al-Ahly dan pemain Al-Riyadh dari Arab Saudi saat ini, serta Mohamed Shehata, gelandang Zamalek, di samping dua pemain Maroko Mohamed Rabie Hrimat, mantan pemain AS FAR dan pemain Al-Shamal dari Qatar saat ini, serta Mounir Chouiar, pemain Renaissance Berkane, dan Soufiane El Moudane, pemain Olympic Safi.

Dengan demikian, para penggemar Afrika menanti acara di Lagos pada Desember mendatang, di tengah persaingan sengit untuk penghargaan individu dan kolektif, serta kehadiran Arab yang mencolok di sejumlah kategori, dengan absennya Mohamed Salah tetap menjadi kejutan paling menonjol dari daftar nominasi.