Banyak hal mengindikasikan bahwa Neuer, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-40 pada Maret lalu, akan mengakhiri kariernya pada akhir musim ini. Sejauh ini, belum banyak petunjuk soal apa yang akan dilakukan kiper luar biasa itu setelah pensiun. Opsi untuk sosok dengan rekam jejak olahraga, pengalaman, dan koneksi seperti yang dimiliki Neuer tampaknya akan sangat banyak.

Menjelang laga besar pada Sabtu di Schalke, Alex Hefer mengangkat kemungkinan kembalinya Neuer ke tempat lamanya berkiprah. Hefer, ketua dewan pengawas S04, memang meyakini bahwa Neuer "akan terlebih dulu menikmati waktunya" lalu memikirkan "apa yang ingin dia lakukan", seperti ia jelaskan kepada Bild . "Apakah setelah itu dia ingin berkarya di kampung halaman lamanya atau yang baru - itu harus dia putuskan sendiri."

Sebagai pria kelahiran Gelsenkirchen, Neuer membuat sebagian besar suporter königsblauen kesal lewat kepindahannya ke Bayern Munich pada 2011 beserta segala hal yang menyertai transfer itu. Namun, bagi Hefer, bab itu seharusnya sudah selesai: "Sebagai klub, kami bisa bangga dengan kariernya. Kepergiannya memang kontroversial, tetapi secara pribadi saya merasa bahwa setiap orang bisa membuat kesalahan, terutama saat masih muda. Pada titik tertentu, itu juga harus dianggap selesai."

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Bayern juga ingin terus mengandalkan mantan pemain di masa depan

Di Bayern, Neuer berkembang dari salah satu talenta kiper paling menjanjikan di dunia menjadi salah satu penjaga gawang terhebat sepanjang masa. Ia beberapa kali dinobatkan sebagai Kiper Terbaik Dunia, pada 2014 bukan hanya menjadi juara dunia bersama Jerman, tetapi juga olahragawan terbaik dunia, serta bersama Bayern memenangi tak terhitung banyaknya gelar liga dan DFB-Pokal, juga dua kali Liga Champions.

Presiden Herbert Hainer sebelumnya juga menegaskan bahwa karier setelah karier di klub sukses asal Munich itu juga bisa dibayangkan untuk Neuer. "Tentu saja, keinginan kami adalah tetap melibatkan mantan pemain di masa depan, jika mereka bersedia," kata Hainer. "Sebab, mereka punya pengalaman yang luar biasa, mengenal klub dan sepak bola profesional luar dalam, dan itulah yang membantu kami."

Pada Sabtu, Bayern akan menghadapi tim Schalke yang memulai musim sebagai tim promosi Bundesliga dengan kekalahan 0-3 di markas FC Augsburg, setelah menang 5-1 di kandang atas VfB Stuttgart dalam laga pembuka musim.



