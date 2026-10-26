Menurut informasi dari pakar transfer Gianluca Di Marzio, pemain serang serbabisa itu masuk radar klub Bundesliga RB Leipzig. Klub asal Sachsen tersebut kini tengah memantau Licina secara saksama untuk menjajaki kemungkinan merekrutnya pada musim dingin.

Licina terikat kontrak dengan Juventus Turin sejak Januari 2026. Pada musim panas lalu, ia dipinjamkan ke klub divisi kedua US Cremonese untuk mendapatkan waktu bermain. Di sana, ia mencatatkan tiga kontribusi gol (dua gol dan satu assist) dalam sembilan pertandingan resmi.

Sebelum bergabung dengan klub pemegang gelar juara Italia terbanyak itu, Licina terikat kontrak dengan FC Bayern Munich. Di sana, ia melewati seluruh jenjang tim muda, dari U-17 dan U-19 hingga tim amatir. Namun, ia tidak pernah mendapat kesempatan bermain untuk tim utama.

Pemain berusia 19 tahun itu meninggalkan klub asal Munich tersebut kala itu karena merasa tidak memiliki prospek dan mencoba peruntungannya bersama Juventus di Italia. Namun, di Si Nyonya Tua, ia juga hanya bermain untuk tim U-20 dan tim kedua. Dalam 13 pertandingan resmi di Serie C, kompetisi kasta ketiga, ia mencatatkan satu gol dan satu assist.

Licina merupakan pemain timnas Jerman U-19, tetapi ia juga bisa bermain untuk Montenegro. Sejauh ini, ia telah tampil 31 kali untuk timnas kelompok umur Jerman dan mencetak empat gol.