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imago-sport-1084567481.jpgAnadolu Agency
Daniel Buse
Diterjemahkan oleh

Kembali Jadi Penentu Kemenangan, Paris Brunner Antar Monaco Menang dan Bicara Blak-blakan soal Selebrasi "Penggal Kepala"-nya

Ligue 1
Conference League
P. Brunner
CSKA Sofia vs Monaco
Monaco

Dengan dua kontribusi gol, Paris Brunner menjadi penentu kemenangan AS Monaco 2-1 atas CSKA Sofia di markas lawan dalam ajang Liga Konferensi.

Pemain berusia 20 tahun itu membawa timnya unggul 1-0 di Bulgaria pada menit ketiga, lalu memberikan assist untuk gol 2-0 yang dicetak mantan talenta Barca, Ansu Fati (43). "Paris sedang dalam performa fantastis," puji pelatih Monaco Filipe Luis terhadap pemain timnas Jerman U-21 itu.

Meski demikian, Brunner tidak akan tampil untuk Monaco melawan Lorient di Ligue 1 akhir pekan mendatang karena harus menjalani pertandingan kedua dari masa hukumannya. Pada pertengahan September, ia merayakan golnya saat bermain imbang 1-1 melawan Racing Strasbourg dengan selebrasi "penggal kepala" ke arah suporter lawan. Karena itu, pihak liga menjatuhkan larangan tampil dalam dua pertandingan, ditambah dua pertandingan lain yang ditangguhkan selama masa percobaan kepadanya.

Seusai laga melawan Strasbourg, Brunner sempat mengatakan di area wawancara: "Saya tidak akan mengatakan bahwa saya menyesalinya, tetapi bukan itu pesan yang ingin saya sampaikan. Itu disalahpahami. Yang ingin saya katakan adalah: 'Gol yang luar biasa, semuanya sudah berakhir.'" Setelah beberapa pekan berlalu dan menyusul hukuman tersebut, pemain berusia 20 tahun itu menyampaikan hal yang sangat berbeda pada Kamis di Sofia. "Saya menyesali apa yang telah saya lakukan dan menjadikannya pelajaran untuk masa depan," tegasnya.

Bagaimana perjalanan karier Paris Brunner sejauh ini?

Brunner menimba ilmu di Borussia Dortmund, tetapi pada 2024 ia dan BVB akhirnya tidak mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru. Klub itu menjualnya ke Monaco seharga 4 juta euro. Monaco kemudian menempatkannya di Cercle Brugge selama satu musim yang tidak membuahkan hasil. Baru pada musim ini sang penyerang benar-benar bersinar: dari delapan pertandingan resmi, ia mencatatkan tujuh gol dan satu assist.

FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LENSGetty Images
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18 Okt 2026

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Menurut laporan Foot-Mercato, saat menjual Brunner, Dortmund mendapat jaminan berupa hak yang disebut "matching right". Hak itu memungkinkan mereka menyamai tawaran klub lain untuk sang penyerang dan membawanya kembali. Berkat performanya yang sedang menanjak, nilai pasar Brunner kini naik menjadi 15 juta euro.

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