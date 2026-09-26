Kembali di edisi kelima: Oman berikan Timnas Saudi pencapaian yang hilang selama 47 tahun

Timnas Arab Saudi meraih pencapaian yang absen selama 47 tahun, setelah kemenangan besar atas Oman dalam turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi menang atas Oman dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada hari Sabtu ini, di Stadion Al-Inma Jeddah, pada laga kedua fase grup turnamen Teluk tersebut.

Kemenangan ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi timnas Arab Saudi, setelah menang pada pertandingan pertama atas Kuwait dengan satu gol tanpa balas, sehingga mengangkat koleksi poinnya menjadi 6 poin, yang membuatnya memuncaki Grup Pertama, unggul dua poin atas Irak yang menempati peringkat kedua.

Menurut surat kabar Saudi "Al-Riyadiah", ini adalah kali pertama timnas Arab Saudi berhasil memenangi dua pertandingan pertama di turnamen Piala Teluk Arab, sejak sekitar 47 tahun lalu.

Terakhir kali Arab Saudi melakukan hal ini adalah pada edisi "Khaleeji 5" tahun 1979, ketika mereka menang atas Uni Emirat Arab 2-1, lalu atas Oman sendiri dengan empat gol tanpa balas.

Anehnya, timnas Arab Saudi tidak berhasil memenangi turnamen tersebut meskipun mencatatkan pencapaian ini, di mana gelar juara menjadi milik timnas Irak yang memenangi seluruh pertandingannya, dan bertengger di puncak turnamen dengan koleksi 18 poin, sementara Arab Saudi finis di posisi ketiga di belakang Kuwait sang runner-up.

Perlu dicatat bahwa timnas Arab Saudi adalah tim pertama yang lolos ke babak semifinal turnamen "Khaleeji 27", dan hanya membutuhkan hasil imbang melawan Irak pada laga ketiga, Selasa mendatang, untuk meraih posisi puncak grup.