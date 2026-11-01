Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Kembali dengan penuh haru! Legenda AC Milan Kaka tak kuasa menahan tangis saat dilantik ke Hall of Fame di San Siro

Ikuti GOAL di Google

Kaka menjalani momen kembali ke San Siro yang tak terlupakan setelah masuk Hall of Fame AC Milan menjelang kemenangan klub itu atas Inter. Legenda asal Brasil tersebut tampak terharu oleh sambutan yang diterimanya, bahkan menyarankan agar nyanyian klasik suporter kembali dikumandangkan untuk bintang AC Milan saat ini, Christian Pulisic.

Iklan

Kepulangan penuh emosi bagi legenda sejati Milan

Mantan gelandang Kaka menjalani malam yang istimewa di San Siro pada Sabtu. Legenda asal Brasil itu secara resmi masuk dalam Milan Hall of Fame sesaat sebelum Derby della Madonnina yang sangat dinantikan.

Pengukuhan Kaka berlangsung langsung di lapangan menjelang sepak mula melawan rival sekota, Inter. Momen itu menjadi pembuka yang sempurna bagi malam berkesan untuk Milan, yang kemudian meraih kemenangan meyakinkan 3-1.

Playmaker ikonis itu masih menjadi pemain Serie A terakhir yang memenangkan Ballon d'Or bergengsi. Warisannya di Milan jelas tetap begitu kuat di mata para suporter.

Kaka kesulitan menggambarkan perasaannya di San Siro

Sang playmaker legendaris tampak terharu oleh sambutan luar biasa dari para pendukung tuan rumah. Berdiri di lapangan sebelum laga sarat tekanan itu, ia menikmati sambutan hangat para suporter yang dahulu menyaksikannya mendominasi sepakbola Italia dan Eropa. Berbicara kepada DAZN setelah menerima penghargaan bergengsi dari mantan klubnya, Kaka mengaku sangat tersentuh oleh momen tersebut.

Iklan
Iklan

“Sangat sulit mengungkapkan dengan kata-kata apa yang saya rasakan ketika berada di San Siro bersama seluruh suporter Milan,” jelasnya. “Ini hari yang istimewa bagi saya.”

Topik Terkait

Nyanyian khusus untuk Christian Pulisic

Dalam wawancara di tepi lapangan, ikon Brasil itu ditanya tentang kemungkinan pemain-pemain senegaranya kembali menjadi bintang di Milan dalam waktu dekat. Ia menyambut gagasan tersebut, tetapi juga menyempatkan diri memuji seorang pemain veteran yang saat ini membela Real Madrid.

“Saya senang melihat pemain Brasil di klub-klub papan atas. Saya ingin melihat mereka kembali di Milan,” jawab Kaka. “Saya juga sangat menyukai Luka Modric, dia teman saya.”

Iklan

Mantan gelandang itu kemudian mengalihkan perhatian ke skuad Milan saat ini, khususnya penyerang asal Amerika Serikat, Christian Pulisic. Menurutnya, nyanyian lama suporter yang dahulu ditujukan kepada Andriy Shevchenko, “dia bukan orang Brasil, tapi...”, akan sangat cocok untuk winger yang tengah tampil apik itu.

Milan ingin melanjutkan keberhasilan di derby

Kehadiran Kaka sebelum pertandingan tampaknya menginspirasi tim saat ini untuk meraih hasil penting di lapangan. Kemenangan 3-1 atas Inter memberi dorongan besar bagi Milan di klasemen Serie A dan mempertegas dominasinya atas rival sekota.

Iklan

Skuad Milan kini akan berusaha membawa semangat positif itu ke pertandingan-pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Milan akan menghadapi Ferencvaros di Liga Europa.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo