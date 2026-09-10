Dalam perkembangan mengejutkan, wajah baru muncul dalam latihan Real Madrid pada Kamis pagi ini, membalikkan perhitungan tim pelatih hanya 48 jam sebelum menghadapi Rayo Vallecano dalam ajang kompetisi "La Liga".

Bek tengah muda Raul Asencio, yang absen sejak awal musim, resmi bergabung dalam latihan kolektif, mempercepat laju pemulihannya di saat ia menanti keputusan penting dari pelatihnya, Jose Mourinho, di tengah masa depan tak jelas yang membayanginya di dalam maupun di luar lapangan.

Kembali setelah absen panjang

Asencio, yang tidak bermain semenit pun secara resmi musim ini setelah mengalami cedera robek pada tendon lututnya selama masa persiapan musim panas, menjalani latihan pertamanya bersama grup. Pemain itu tampak dalam kondisi fisik yang baik, di mana tim medis menargetkan untuk memanfaatkan jeda internasional mendatang guna mempersiapkannya secara penuh dan membawanya ke puncak kesiapan.

Kembalinya sang bek datang pada waktu yang sensitif, terutama karena ia sempat berada di ambang kepergian pada bursa transfer musim panas lalu, sebelum cedera menggagalkan kepindahannya yang potensial, khususnya setelah klub memperkuat lini belakangnya dengan merekrut pemain Prancis Ibrahima Konate.

Absennya para pemain membebani Los Blancos

Di sisi lain, daftar pemain cedera masih membebani tim putih tersebut. Trio Eder Militao, Ferland Mendy, dan Rodrygo melanjutkan program rehabilitasi individual mereka di dalam maupun di luar ruang latihan.

Menurut "AS", Militao dan Mendy diperkirakan akan memasuki fase akhir rehabilitasi dalam beberapa pekan ke depan, sementara pemain Brasil Rodrygo membutuhkan beberapa bulan tambahan untuk pulih sepenuhnya dari cedera ligamen silang yang dialaminya.

Masa depan dipertaruhkan: antara pembebasan dan krisis alkohol

Meskipun kembalinya Asencio secara teknis merupakan kabar gembira bagi Mourinho, masa depannya bersama Real Madrid masih diselimuti ketidakjelasan.

Pemain yang baru-baru ini dibebaskan dan dimaafkan dalam kasus penyebaran rekaman seks yang memicu kontroversi luas musim lalu itu, kembali menempatkan dirinya dalam lingkaran tuduhan setelah divonis pada Agustus lalu atas tuduhan mengemudi di bawah pengaruh alkohol, dengan hasil tesnya yang terbukti positif.

Peristiwa ini tidak berlalu begitu saja bagi pelatih asal Portugal itu, yang melontarkan pernyataan pedas yang mencerminkan besarnya kekecewaan di dalam klub. Mourinho berkata dalam pernyataan sebelumnya usai terungkapnya peristiwa itu: "Ketika ia dalam kondisi fit, tidak ada yang berlatih lebih keras atau lebih baik darinya".

Ia melanjutkan: "Tetapi pemain Real Madrid tetaplah pemain Real Madrid sepanjang waktu, sepanjang hari dalam sepekan, dan sepanjang tahun. Saya tidak senang, kita semua melakukan kesalahan, tetapi tumpukan kesalahan adalah hal yang berbeda".

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