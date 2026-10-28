Kutukan Prancis di klub Al Nassr Saudi akhirnya berakhir, beberapa jam sebelum menghadapi pertandingan melawan Al Khaleej di Liga Roshn.

Al Nassr akan menjamu Al Khaleej, besok Kamis, di Stadion Al Awwal Park, Riyadh, ibu kota Saudi, pada pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Dan 24 jam sebelum pertandingan, jurnalis Saudi Ali Al Anzi mengumumkan kembalinya bek asal Prancis Mohamed Simakan ke dalam skuad tim, setelah pulih dari cedera yang dialaminya selama periode lalu, dan ikut serta dalam latihan tim.

Simakan tidak akan menjadi satu-satunya yang kembali, karena ia akan ditemani oleh winger Saudi Abdulrahman Ghareeb, setelah ia juga pulih dari cedera yang dideritanya selama periode lalu.

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 ALK

Di sisi lain, satu pemain Prancis lainnya akan absen dari pertandingan ini, yaitu winger Kingsley Coman, karena belum siap, meski ia telah kembali berlatih bersama tim kemarin Selasa.

Duo Prancis Coman dan Simakan absen dalam dua pertandingan terakhir tim ibu kota tersebut di Liga Roshn Saudi, melawan Neom dan Al Fayha, akibat cedera.

Semestinya kedua pemain itu absen bersama Al Nassr dalam 4 pertandingan, namun dua di antaranya telah ditunda, yaitu melawan Al Ahli di Liga Roshn Saudi, dan Al Wasl asal Uni Emirat Arab pada ajang Liga Champions Asia Elite.

Perlu diingat bahwa Al Nassr menempati peringkat kedua di klasemen Liga Saudi dengan 25 poin, tertinggal dua poin dari Al Hilal yang memuncaki klasemen, dan unggul selisih gol atas Al Qadsiah yang berada di peringkat ketiga, yang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.