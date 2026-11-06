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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Kembali bergabung! Jack Grealish kembali berlatih bersama Everton setelah melanggar disiplin, berpeluang tampil lagi melawan Brentford

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Jack Grealish resmi kembali berlatih di Finch Farm dan berupaya melupakan masa sulitnya di Everton. Gelandang serang berusia 31 tahun itu kini menargetkan kembali bermain di Liga Primer setelah jeda internasional, setelah absen dalam beberapa pertandingan terakhir Everton akibat masalah kebugaran dan tindakan disipliner internal.

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Jalan kembali ke tim utama di Finch Farm

Everton mengonfirmasi bahwa Grealish sudah kembali berlatih di lapangan rumput di pusat latihan Finch Farm, menandai awal prosesnya untuk kembali bergabung dengan skuad utama. Gelandang kreatif itu menjalani program latihan individu yang dirancang khusus untuk mengembalikan ketajamannya setelah sempat menepi. Tim medis dan staf pelatih klub telah menyusun rencana agar Grealish dapat kembali mengikuti sesi latihan penuh bersama tim utama pada awal pekan depan. Kembalinya Grealish akan menambah opsi David Moyes menjelang periode musim dingin yang krusial di Premier League.

Meski suasana di Everton tegang menyusul hasil-hasil terkini, kembalinya pemain dengan kualitas teknik seperti Grealish dipandang sebagai langkah maju yang dibutuhkan. Penyerang berpengalaman itu baru tampil enam kali musim ini dalam masa peminjaman keduanya di Merseyside. Ia kesulitan menemukan konsistensi yang sebelumnya membuatnya menjadi favorit suporter.

Kendati ada optimisme seputar kembalinya Grealish ke latihan, ia masih belum bisa tampil dalam laga kandang terdekat melawan Coventry City. Targetnya adalah kembali bermain dalam pertandingan kompetitif saat Everton bertandang ke Gtech Community Stadium pada 23 November untuk menghadapi Brentford, yang dikenal tangguh.

Menyoroti absennya Grealish akibat masalah disiplin

Persiapan menuju kembalinya Grealish dibayangi kontroversi. Ia tidak masuk skuad dalam sejumlah pertandingan terakhir karena alasan yang bukan sekadar terkait kebugaran. Awalnya, kekalahan 0-2 di markas Arsenal dikaitkan dengan sakit, tetapi situasinya memanas ketika ia tidak disertakan dalam laga Carabao Cup melawan Newcastle United.

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Klub kemudian menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh “pelanggaran disiplin klub”. Moyes secara terbuka mendukung langkah tersebut dengan menyebutnya sebagai “keputusan klub” yang diperlukan. Sejumlah laporan kemudian menyebut tindakan disipliner itu dipicu oleh ketidakhadiran Grealish di pusat latihan tanpa izin, yang menimbulkan ketegangan antara sang pemain dan jajaran manajemen di Goodison Park.

Ketidakpastian kontrak dan prospek masa depan

Seiring upayanya kembali bersaing memperebutkan tempat di tim, masa depan jangka panjang Grealish terus menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat dan suporter. Ia kini memasuki tahun terakhir kontraknya yang bernilai besar bersama Manchester City, sehingga akan berstatus bebas transfer pada musim panas 2027. Sejumlah analis, termasuk mantan bek Everton Michael Ball, bahkan menyebut bahwa gelandang serang itu bisa meninggalkan Premier League pada 2027 untuk mencari awal baru di lingkungan berbeda seperti MLS.

Terlepas dari persoalan belakangan ini, kualitas Grealish tetap tidak diragukan oleh mereka yang mengamatinya selama berada di Hill Dickinson Stadium. Sebelum cedera kaki serius mengakhiri kiprahnya pada musim sebelumnya pada Januari 2026, ia mencatatkan dua gol dan enam assist dalam 22 penampilan, membuktikan nilainya sebagai salah satu pemain dengan kemampuan teknik terbaik di skuad. Tantangannya kini adalah mengulangi performa tersebut dan menghindari gangguan lebih lanjut di luar lapangan.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

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