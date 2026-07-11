Kematian yang mengejutkan membuat Messi dan rekan-rekannya terkejut menjelang laga melawan Swiss

Tirai telah ditutup atas kehidupan salah satu legenda terkemuka dalam sejarah sepak bola Argentina, setelah Federasi Sepak Bola Argentina mengumumkan kepergian bintang bersejarah Antonio Rattín, yang meninggal dunia pada usia sekitar 89 tahun, meninggalkan warisan sepak bola yang sarat dengan prestasi dan momen-momen yang telah membentuk sejarah olahraga yang memikat ini di seluruh dunia.

Asosiasi Sepak Bola Argentina menerbitkan pernyataan duka cita resmi yang menggambarkan Rattin sebagai salah satu ikon abadi yang namanya terukir dengan huruf emas dalam sejarah tim nasional dan klub legendaris Boca Juniors, di mana ia mewakili Argentina dalam dua edisi Piala Dunia di Chili pada tahun 1962, dan Inggris pada tahun 1966, di era yang menandai kebangkitan sepak bola Argentina di kancah internasional.

Ratin, yang bermain sebagai gelandang bertahan, terkenal karena gaya permainannya yang agresif dan kepribadian kepemimpinannya yang dominan di lapangan, di mana ia berhasil membawa timnya, Boca Juniors, meraih 6 gelar juara Liga Utama Argentina, serta membawa “Los Zenizis” ke final turnamen bergengsi Copa Libertadores pada tahun 1963, sebuah prestasi yang menjadi kebanggaan bagi seluruh generasi pemain Argentina.

Insiden yang Mengguncang Dunia Wasit

Namun, nama Antonio Rattin tak terpisahkan dari salah satu insiden paling kontroversial dan berpengaruh dalam sejarah sepak bola dunia, insiden yang terjadi di lapangan legendaris "Wembley" di ibu kota Inggris, London, selama pertandingan perempat final Piala Dunia 1966 yang mempertemukan tim nasional Argentina dan tuan rumah Inggris.

Dalam pertandingan yang dipenuhi ketegangan dan emosi tersebut, wasit mengumumkan keputusan untuk mengusir Ratin dari lapangan setelah ia berulang kali memprotes keputusan wasit, yang memicu kemarahan kapten Argentina tersebut sehingga ia menolak meninggalkan lapangan selama beberapa menit, dalam sebuah adegan dramatis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dunia sepak bola pada masa itu, terutama karena sistem kartu berwarna belum ada saat itu, di mana wasit mengandalkan pemberitahuan lisan langsung kepada para pemain mengenai keputusan peringatan atau pengusiran.

Dalam salah satu momen paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia, saat keluar dari lapangan dengan marah, Ratin melipat bendera sudut yang menampilkan desain bendera Inggris, sebagai tanda protes yang jelas atas apa yang ia anggap sebagai ketidakadilan wasit, sebelum ia berjalan menuju karpet merah mewah yang secara khusus dipasang untuk menyambut Ratu Elizabeth II, dan duduk di atasnya sebagai bentuk tantangan terang-terangan yang memicu kemarahan para penonton Inggris yang menghujani dirinya dengan lemparan benda-benda dan makian.

Kelahiran Kartu Warna dari Rahim Krisis

Insiden mengejutkan tersebut menjadi titik balik yang radikal dan menentukan dalam sejarah wasit sepak bola di tingkat global, karena mendorong Komite Wasit Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk meninjau kembali secara serius mekanisme komunikasi antara wasit dan pemain, serta mencari cara yang seragam, jelas, dan dipahami secara global untuk memberitahukan keputusan peringatan dan pengusiran kepada para pemain, melampaui hambatan bahasa dan perbedaan budaya.