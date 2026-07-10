Kematian seorang gadis... Perayaan Prancis atas kemenangan atas Maroko berubah menjadi tragedi

Perayaan para pendukung Prancis atas lolosnya tim nasional mereka ke semifinal Piala Dunia 2026 berubah menjadi tragedi, setelah seorang gadis berusia 17 tahun meninggal dunia selama perayaan yang berlangsung usai kemenangan tim nasional Prancis atas Maroko dengan skor 2-0 di babak perempat final, sementara pihak berwenang telah membuka penyelidikan untuk mengungkap kronologi kejadian tersebut.

Jaringan RMC melaporkan bahwa insiden tersebut terjadi setelah tengah malam pada hari Kamis, di kota Olenau-Emery di utara Prancis, di mana gadis tersebut terjatuh dalam keadaan yang hingga kini masih belum jelas, sebelum akhirnya meninggal dunia akibat luka-lukanya.

Jaringan tersebut juga menyebutkan bahwa pihak berwenang telah menahan seorang tersangka dan menahannya untuk keperluan penyelidikan, sambil menunggu pengumuman dari Kejaksaan Agung mengenai hasil penyelidikan awal dan penjelasan lengkap mengenai insiden tersebut.

Perayaan yang Tenang Meskipun Ada Beberapa Insiden

Meskipun terjadi tragedi tersebut, kepolisian Prancis menegaskan bahwa suasana perayaan di Paris dan pinggirannya secara umum tetap tenang setelah kemenangan “Les Bleus”.

Mereka menambahkan bahwa kerumunan massa berlangsung tanpa kerusuhan besar-besaran, meskipun tercatat beberapa insiden terbatas dan terpisah, terutama penyalaan kembang api dan penggunaan bom asap di sejumlah wilayah.

Menurut laporan awal yang diungkapkan oleh RMC, pasukan keamanan menangkap 10 orang selama perayaan di Paris dan pinggirannya.

Sumber keamanan menjelaskan bahwa 3 kasus penangkapan terkait pencurian ponsel, sementara 4 orang ditangkap atas tuduhan kekerasan dan kepemilikan senjata, sedangkan 3 orang lainnya ditangkap karena menggunakan kembang api di wilayah Seine-Saint-Denis.

Pihak berwenang belum mengonfirmasi apakah semua penangkapan tersebut telah berlanjut ke penahanan resmi atau berujung pada pengajuan dakwaan.

Satu Orang Terluka dalam Perkelahian di Paris

Dalam insiden terpisah, terjadi perkelahian antara sejumlah suporter di Distrik Ketujuh ibu kota Paris, yang mengakibatkan seorang orang mengalami luka ringan setelah ditusuk di area pinggul, sebelum dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Selain itu, kawasan “Grand Rex” juga mengalami keributan setelah siaran pertandingan dibatalkan akibat pemadaman listrik, yang mendorong para pendukung untuk menonton pertandingan di kafe dan bar terdekat, sebelum sejumlah di antaranya turun ke jalan setelah peluit akhir dibunyikan, yang menyebabkan gangguan sementara pada lalu lintas, sebelum polisi berhasil mengembalikan situasi ke keadaan normal tanpa adanya bentrokan besar.

Pihak berwenang Prancis telah mengklasifikasikan pertandingan Prancis melawan Maroko sebagai pertandingan dengan risiko keamanan tinggi, karena sensitivitasnya dan pentingnya lolos ke semifinal. Namun, perayaan berlangsung dengan tenang di sebagian besar wilayah, kecuali insiden-insiden terpisah yang terjadi di beberapa kota, terutama insiden kematian seorang gadis yang membayangi suasana kegembiraan di Prancis.

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