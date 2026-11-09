Federasi Sepak Bola Mesir menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Hamdi Hamdan, mantan direktur teknik tim Aswan dan timnas muda Mesir.

Hamdi Hamdan meninggal dunia kemarin, Minggu, setelah mengalami serangan jantung mendadak, di tengah suasana duka di dalam klub Aswan, yang menyampaikan belasungkawa atas kepergiannya sebagai salah satu putra dan simbol olahraganya.

Federasi Sepak Bola Mesir menyatakan dalam pernyataan resmi hari ini, Senin: "Federasi Sepak Bola Mesir, di bawah kepemimpinan Insinyur Hany Abo Rida, dewan direksi, sekretaris jenderal, dan seluruh staf, dengan penuh kesedihan dan duka yang mendalam, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Hamdi Hamdan, mantan direktur teknik klub Aswan dan timnas muda Mesir."

Pernyataan itu melanjutkan: "Federasi menyampaikan belasungkawa dan simpati yang tulus kepada keluarga almarhum, seraya memohon kepada Allah SWT agar melimpahkan rahmat-Nya yang luas kepadanya, menempatkannya di surga-Nya yang lapang, serta memberikan kesabaran dan ketabahan kepada keluarga dan kerabatnya."

Di sisi lain, dewan direksi klub Aswan, di bawah kepemimpinan Hakim Dr. Al-Shafei Saleh, memutuskan untuk mengumumkan masa berkabung selama 3 hari, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu, sebagai tanda duka atas meninggalnya Hamdi Hamdan.