Kematian De Miguel membuka berkas tersulit: hukuman luar biasa menanti kiper Andorra

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Jesús Uno, kiper Andorra asal Spanyol, menjadi satu-satunya pemain yang status disipliner­nya masih tergantung terkait rangkaian peristiwa yang mewarnai laga timnya melawan Tenerife di divisi dua Spanyol, setelah Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol memutuskan untuk menangani kasusnya secara terpisah, mengingat seriusnya insiden yang berkaitan dengan meninggalnya Jesús de Miguel, yang menempatkan sang kiper di garis depan penyelidikan disipliner.

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Surat kabar Spanyol “Marca” menyebutkan bahwa federasi sepak bola Spanyol telah memutuskan sanksi terkait sisa pemain yang terlibat dalam peristiwa pertandingan tersebut, setelah berlalu 11 hari sejak akhir tragisnya, sementara mereka lebih memilih untuk menunda keputusan terkait posisi Ono, dengan mempertimbangkan sensitivitas kasus dan kondisi luar biasa yang menyelubunginya.

Peristiwa tersebut direncanakan akan menjalani peninjauan independen sebelum dikeluarkannya keputusan akhir mengenai kemungkinan sanksi terhadap sang kiper.

Sebaliknya, federasi memberitahukan kepada kedua klub mengenai tiga pemain yang dikenai hukuman satu pertandingan, yaitu Dani Martin, kiper Tenerife, serta Ivi Akerman dan Lautaro de Leon, dua pemain Andorra, dengan ketentuan bahwa mereka menjalani hukuman tersebut dalam pertandingan akhir pekan ini.

Keputusan-keputusan ini datang setelah periode ketidakjelasan mengenai status disipliner para pemain, meskipun jadwal pertandingan resmi mereka sudah mendekat.

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Alasan sanksi tersebut berasal dari akumulasi kartu kuning bagi Akerman, yang jumlahnya mencapai 5 kartu, sementara Lautaro diputuskan diskors setelah kartu merahnya melawan Tenerife karena menerima dua peringatan.

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Adapun Dani Martin, ia tercakup dalam keputusan skors atas latar belakang peristiwa dalam pertandingan itu sendiri, sehingga Ono tetap menjadi satu-satunya pemain yang statusnya belum ditentukan hingga saat ini.

Keluhan Pique soal keterlambatan keputusan

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Gerard Pique, pemegang saham terbesar di klub Andorra, telah mengkritik keterlambatan federasi Spanyol dalam memberitahukan sanksi kepada klub, sebelum laga melawan Almeria, dengan menegaskan bahwa manajemen belum menerima pemberitahuan resmi yang menentukan status para pemain hingga hari sebelum pertandingan, meskipun telah berulang kali berupaya mengetahui keputusan tersebut melalui saluran-saluran yang tersedia.

Pique mengatakan, dalam sebuah potongan video yang ia unggah melalui akun-akunnya di media sosial, bahwa klub menghadapi keadaan ketidakjelasan menyangkut tiga pemain, yaitu Ono, Akerman, dan Lautaro, dengan menjelaskan bahwa Akerman terancam skors akibat akumulasi kartu, sementara Lautaro dikenai kartu merah melawan Tenerife setelah menerima dua peringatan, sedangkan status Ono berkaitan dengan peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya De Miguel.

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Pique menggambarkan kritiknya sebagai “kritik yang membangun”, dengan menunjukkan bahwa tidak adanya pemberitahuan resmi menempatkan tim pelatih dalam kesulitan untuk menentukan pilihan-pilihan mereka sebelum pertandingan, karena tidak jelasnya daftar pemain yang tersedia untuk bermain.

Ia memperingatkan bahwa keterlambatan pengumuman sanksi dapat mengacaukan perhitungan tim, terutama jika pelatih terpaksa mencoret salah satu pemain sebagai langkah berjaga-jaga, sebelum kemudian menjadi jelas bahwa pemain tersebut tidak terkena hukuman.