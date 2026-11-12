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Setelah 20 tahun berlalu dari momen yang mengguncang dunia, Marco Materazzi, mantan bintang timnas Italia, kembali membahasnya, tetapi kali ini bukan karena rasa bangga atau amarah, melainkan karena rasa syukur dan ketakutan.

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Kematian penyerang Spanyol Jesus de Miguel akibat benturan mengerikan di lapangan mengembalikan ingatan mantan bek Italia itu pada momen paling berbahaya dalam kariernya, ketika ia menerima sundulan terkenal dari Zinedine Zidane pada final Piala Dunia 2006, dan membuatnya berkata: Puji Tuhan saya tidak mengalami cedera.

Materazzi berkata, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "La Gazzetta dello Sport", yang dipublikasikan pada hari Kamis: "Kematian Jesus de Miguel membuat saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya tidak mengalami cedera", kata-kata singkat namun membawa seluruh beban tragedi yang masih mengguncang sepak bola.

Penyerang Tenerife, De Miguel, meninggal dunia setelah bertabrakan dengan kiper Andorra, Jesus Owono, selama sebuah pertandingan di Divisi Kedua Spanyol awal bulan ini, di mana benturan itu pada awalnya tampak biasa, namun dalam hitungan jam berubah menjadi tragedi, setelah diumumkan kematian pemain tersebut pada hari berikutnya.

Materazzi menegaskan bahwa insiden sundulan itu, yang dianggap sebagai salah satu insiden paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia, masih menghantuinya setelah dua puluh tahun berlalu, meskipun ia kemudian meraih gelar Piala Dunia bersama Italia. Pada final 2006, Zidane, kapten timnas Prancis saat itu, diusir setelah menyundul dada Materazzi dengan kepalanya, sebelum Italia meraih gelar melalui adu penalti.

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Mantan bek Inter Milan itu menambahkan bahwa apa yang terjadi pada De Miguel membuatnya menyadari bahwa apa yang dialaminya pada 2006 bisa saja berakhir dengan cara yang sama sekali berbeda. Sundulan yang disaksikan seluruh dunia dan dianggap sebagai momen amarah dari Zidane itu bisa saja berubah menjadi tragedi kemanusiaan, seandainya pukulan itu mengenai tempat lain, atau dengan kekuatan yang berbeda.

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Zidane, yang kini telah menjadi pelatih timnas Prancis, bulan lalu mengatakan bahwa ia tidak bangga dengan sundulan itu, namun ia tidak menyesalinya. Pernyataan yang memicu kontroversi luas, karena membuka kembali luka lama di antara kedua bintang tersebut.

Materazzi mengungkap sisi baru dari hubungannya dengan Zidane, ketika ia berbicara tentang sebuah pertemuan yang mempertemukan mereka sebelum salah satu pertandingan pada tahun 2010.

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Mantan pemain Italia itu berkata: "Ketika ia melihat saya, ia sedikit ragu, bahkan ia berbalik untuk kembali ke jalannya, tetapi saya mendekatinya dan menjabat tangannya sambil berkata: Saya senang kita bertemu di sini, di tempat tidak ada yang melihat kita, lalu ia menjawab saya: Jangan khawatir, hal-hal seperti ini terjadi, dan semua itu sudah menjadi masa lalu".

Namun Materazzi menyatakan penyesalannya karena Zidane kemudian membantah bahwa pertemuan itu terjadi sebagaimana yang ia gambarkan, dengan mengatakan bahwa ia mengira Materazzi adalah salah satu penggemar. Ia berkata: "Sangat disayangkan bahwa ia kemudian menyangkal segalanya".

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Pernyataan Materazzi datang pada waktu yang sensitif, di mana timnas Prancis yang dipimpin oleh Zidane bermain melawan Italia di UEFA Nations League pada hari Kamis nanti. Sebuah pertemuan yang akan mengembalikan ingatan pada final 2006, dan akan membuat para suporter mengingat bahwa sepak bola bukan sekadar kemenangan dan gelar, melainkan momen-momen kemanusiaan yang dapat mengubah hidup para pemain selamanya.

Dan hari ini, setelah kematian De Miguel, Materazzi memandang sundulan itu dengan cara pandang yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar kenangan olahraga, melainkan telah menjadi pengingat bahwa hidup para pemain itu rapuh, dan bahwa satu momen amarah di lapangan dapat berubah menjadi bencana yang tidak dapat diperbaiki.