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Setelah kalah 2-3 dari Jepang dalam laga uji coba, pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti berada di bawah tekanan. Juara dunia Romario kini menuntut agar pelatih asal Italia itu segera dipecat lewat Instagram.

Pemicu kritik keras mantan penyerang kelas dunia itu adalah laga uji coba di Singapura yang berakhir dengan kekalahan di menit-menit akhir dan tindakan indisipliner bagi Selecao.

Menghadapi timnas Jepang, pemegang rekor gelar juara dunia itu sudah tertinggal dua gol sebelum pertandingan berjalan 20 menit. Brasil memang mampu menyamakan kedudukan lewat dua gol Vinicius Junior, tetapi Tatsuhiro Sakamoto mencetak gol kemenangan Jepang pada masa tambahan waktu.

Proses terciptanya gol di menit-menit akhir itu memicu protes keras dari bangku cadangan Brasil karena mereka menilai telah terjadi pelanggaran sebelumnya. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut, dan situasi pun memanas: Pelatih timnas Ancelotti dan pemain menyerang Raphinha, yang sudah ditarik keluar, sama-sama mendapat kartu merah akibat perilaku mereka.

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Romario, yang berusia 60 tahun, meluapkan kekesalannya melalui akun Instagram-nya. Juara dunia 1994 itu menulis: "Ancelotti, cukup! Kemasi barang-barangmu dan pergi! Kami sudah tidak tahan lagi!"

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Romario beri peringatan keras kepada Carlo Ancelotti: "Enyahkan dia!"

Romario melanjutkan: "Tidak ada yang mempertanyakan rekam jejak kesuksesanmu. Kamu adalah salah satu pelatih terhebat yang pernah ada dalam sepakbola dunia, tetapi itu di level klub. Di timnas Brasil, sejauh ini kamu belum menunjukkan kemampuanmu."

Selain sang pelatih, Romario juga mendesak petinggi federasi untuk bertindak. Ia menyampaikan pesan kepada presiden federasi Samir Xaud: "Sudah waktunya kamu menunjukkan keberanian untuk mengambil keputusan. Enyahkan Ancelotti!"

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Romario memperingatkan bahwa Selecao tidak boleh "terus menunggu". Ia menegaskan: "Seragam timnas tidak boleh dipermainkan. Kita sudah sering mempermalukan diri sendiri dan tidak boleh mengambil risiko membiarkan satu Piala Dunia lagi berakhir sia-sia."

Ancelotti menjadi pelatih Brasil sejak akhir Mei 2025. Dalam 21 pertandingan sejauh ini, ia mencatatkan 12 kemenangan, empat hasil imbang, dan lima kekalahan. Di Piala Dunia 2026, Brasil tersingkir oleh Norwegia pada babak 16 besar.