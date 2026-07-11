"Kemarahan yang meluap-luap"... Pelatih Norwegia memukul asistennya setelah gol Bellingham!

Pertandingan perempat final Piala Dunia antara Norwegia dan Inggris di Stadion Hard Rock, Miami, Florida, menyaksikan pemandangan yang tidak biasa berupa kemarahan yang meluap-luap, ketika pelatih Norwegia, Ståle Solbakken, sebotol air dengan keras di pinggir lapangan, hingga secara tidak sengaja mengenai kaki salah satu asistennya, setelah gol penyama kedudukan yang mematikan yang dicetak oleh Jude Bellingham untuk The Three Lions pada masa tambahan waktu babak pertama.

Timnas Norwegia sempat membuka skor pada menit ke-36 melalui tendangan keras bintang Benfica, Andreas Schieldrup, sehingga tampak bahwa Erling Haaland dan rekan-rekannya akan mengakhiri babak pertama dengan keunggulan setelah penampilan mengesankan yang berhasil menetralisir ancaman tim asuhan Thomas Tuchel.

Namun, bintang Real Madrid, Bellingham, menggagalkan rencana Norwegia dengan tendangan indah pada menit kedua masa tambahan waktu babak pertama, yang memicu kemarahan Solbakken yang tak bisa menahan emosinya, sehingga ia menghancurkan botol air dengan keras ke lantai; namun, botol tersebut memantul dan mengenai kaki salah satu asistennya—sebuah insiden yang mencerminkan betapa besarnya rasa frustrasi yang menyelimuti bangku cadangan Norwegia.

Ketegangan semakin memuncak pada babak kedua ketika wasit asal Prancis, Clément Turpin, menganulir gol yang dicetak oleh Torbjørn Hegheim (27 tahun) setelah intervensi Video Assistant Referee (VAR), di mana wasit menunjuk adanya pelanggaran yang dilakukan Haaland (25 tahun) terhadap Elliot Anderson di awal serangan, sehingga bintang Bologna itu gagal mencetak gol internasional pertamanya—sebuah keputusan yang memicu kontroversi luas.

Meskipun kemarahan terlihat jelas di wajah staf pelatih Norwegia, Solbakken, mantan pelatih Wolverhampton, kali ini mampu mengendalikan diri dan tidak terjadi insiden baru yang melibatkan botol air atau para asisten pelatih.