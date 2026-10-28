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Pemain timnas Portugal Goncalo Ramos mengungkap kisah di balik kepergiannya dari Paris Saint-Germain yang menyita perhatian, termasuk betapa besar rasa frustrasinya sebelum merampungkan kepindahan ke AC Milan. Sang penyerang mengawali kiprahnya di Italia dengan performa yang kembali menanjak setelah menjadi rekrutan termahal dalam sejarah AC Milan pada bursa transfer musim panas.

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Frustrasi di ibu kota Prancis

Ramos mengungkap sulitnya bulan-bulan terakhirnya di Paris Saint-Germain dan mengakui bahwa ia sudah ingin hengkang sejak bursa transfer musim dingin. Penyerang asal Portugal itu akhirnya meninggalkan klub yang menjuarai Liga Champions dua kali berturut-turut tersebut pada musim panas dan bergabung dengan AC Milan dengan nilai transfer yang tidak diungkapkan, tetapi diyakini sekitar €80 juta. Ia pun menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub Italia itu.

Berbicara tentang upaya awalnya untuk meninggalkan Parc des Princes, Ramos menjelaskan bahwa prosesnya tidak mudah karena waktunya. “Saya ingin meninggalkan PSG, tetapi pada Januari hal itu selalu lebih rumit,” katanya kepada Canal 11 di Portugal. “Itu bukan pilihan terbaik, meskipun saya ingin pergi pada Januari. Sekarang saya lebih memahaminya. PSG langsung menolak karena mereka harus mencari pengganti. Namun, Luis Campos meyakinkan saya bahwa ia akan mengizinkan saya pergi pada musim panas ini.”

Kepergian itu juga berat secara emosional bagi pemain berusia 25 tahun tersebut. Meski memiliki keluhan soal kesempatan bermain, ia telah menjalin hubungan erat dengan rekan-rekannya sesama warga Portugal di Paris. “Sulit bagi saya meninggalkan PSG karena kelompok pemainnya sungguh luar biasa,” kata Ramos saat mengenang suasana ruang ganti. “Ada tiga pemain Portugal yang selalu menghabiskan waktu bersama saya. Mereka tahu saya ingin pergi dan, sambil bercanda, menyuruh saya bertahan, meski hanya demi suasananya. Kami telah mengalami begitu banyak momen yang sungguh luar biasa dalam hidup ini.”

Mengubah amarah menjadi motivasi

Masalah utama Ramos di Prancis adalah anggapannya bahwa pemilihan pemain tidak didasarkan pada performa. Setelah bergabung dengan PSG dari Benfica pada musim panas 2023, penyerang itu mencatatkan 131 penampilan untuk klub raksasa Prancis tersebut, mencetak 45 gol dan menyumbang 10 assist. Namun, ia kerap tidak dimainkan meski menghasilkan catatan tersebut.

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Ramos terus terang mengenai dampak emosional dari perannya sebagai pemain rotasi dalam sistem Luis Enrique. “Terkadang itu membuat frustrasi. Saya mencetak gol dalam empat atau lima pertandingan berturut-turut, tetapi tidak menjadi starter dalam satu pun pertandingan itu,” jelas sang penyerang. “Seorang pemain yang sedang tampil bagus justru tidak dimainkan, tetapi saya harus mengubah frustrasi itu menjadi motivasi. Mereka tidak akan pernah bisa mempertanyakan profesionalisme, kontribusi, atau tekad saya. Tentu saja saya kesal, tetapi saya menjadikan amarah itu sebagai pendorong.”

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Pengaruh Ruben Amorim

Kedatangan Ruben Amorim sebagai pelatih kepala baru AC Milan menjadi faktor penentu dalam pilihan klub tujuan sang penyerang. Amorim, yang dengan cepat menerapkan filosofi bermain lebih menyerang di San Siro, turun tangan secara pribadi untuk memastikan Ramos memilih AC Milan ketimbang klub-klub lain yang berminat.

Mengenang tahap akhir negosiasi, Ramos menyoroti betapa cepatnya kesepakatan tercapai setelah situasi pelatih di Milan terselesaikan. “Selama Piala Dunia, saya berhubungan dengan Jorge Mendes dan Milan menyatakan minat,” kenangnya. “Pelatih Ruben Amorim tiba di Milan dan menelepon saya. Pada suatu pagi, Jorge Mendes menelepon saya dan memberi tahu bahwa kesepakatannya sudah tercapai.”

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Menemukan kebebasan di San Siro

Kehidupan di Italia memberi Ramos kesempatan yang ia dambakan untuk menunjukkan seluruh kemampuannya. Di bawah Amorim, sang penyerang mendapat peran yang lebih fleksibel sehingga bisa terlibat dalam kerja sama antarpemain dan proses membangun serangan, alih-alih hanya bertindak sebagai penyerang target tradisional. Penyerang asal Portugal itu telah tampil 11 kali di semua kompetisi untuk Milan musim ini, mencetak tiga gol dan menyumbang satu assist.

“Saya bahagia dengan kehidupan saya, dalam suasana yang tenang. Saya lebih sering bermain, di klub yang memberi saya lebih banyak ruang untuk mengekspresikan diri,” pungkas Ramos saat menatap masa depannya di Serie A. “Kami menikmati permainan. Saya lebih sering bermain untuk tim nasional, yang sama pentingnya dan memberi kesempatan berbeda untuk menunjukkan kemampuan. Itu menjadi sumber kebanggaan.”