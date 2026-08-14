Kemarahan di Marseille: Hojbjerg kehilangan ban kapten karena bersikeras untuk bertahan

Pemain Denmark, Pierre-Emile Hojbjerg, menerima pukulan telak di klub Olympique Marseille, setelah diputuskan penarikan ban kapten darinya akibat memicu kondisi kemarahan besar di lingkungan internal klub, menyusul penolakannya untuk pindah ke skuad Newcastle United Inggris dalam transfer senilai 15 juta pound sterling.

Mantan gelandang Tottenham itu nyaris merampungkan kepindahannya ke skuad "The Magpies", sebelum akhirnya mundur dalam keputusan mengejutkan di detik-detik terakhir. Meski Marseille dan Newcastle telah mencapai kesepakatan final terkait nilai finansial transfer tersebut, Hojbjerg bersikeras untuk bertahan di selatan Prancis.

Reaksi manajemen klub pun tak menunggu lama; pemain berusia 31 tahun itu resmi dilucuti dari ban kaptennya, hal yang terlihat jelas dalam susunan pemain tim untuk pertandingan uji cobanya yang digelar hari Jumat ini melawan Atletico Madrid, di mana Hojbjerg hadir dalam susunan pemain inti namun ban kapten diberikan kepada rekannya, Timothy Weah.

Menurut yang diungkapkan surat kabar "Daily Mail", pemilik klub Marseille asal Amerika, Frank McCourt, merasa sangat marah terhadap tindakan Hojbjerg, dan berbagai laporan menegaskan bahwa peluang bintang Denmark itu untuk mendapatkan kembali ban kaptennya menjadi nyaris nihil, di tengah kondisi ketegangan dan kemarahan yang terus berlanjut di dalam manajemen klub Prancis tersebut.

Marseille menghadapi tekanan finansial yang luar biasa besar untuk memangkas beban gaji, dan tawaran Newcastle untuk merekrut pemain Denmark itu dipandang sebagai penyelamat serta pemulihan finansial yang akan menyegarkan pundi-pundi klub. Namun, keputusan mundur Hojbjerg membuat manajemen klub kehilangan likuiditas finansial ini, sehingga menempatkan sang pemain dalam posisi yang sangat pelik; ia menerima cercaan dan kritik meski telah menunjukkan loyalitas terhadap kostum biru-putih.

Hojbjerg merupakan target utama pelatih baru Newcastle, Matthias Jaissle, yang melihatnya sebagai kapten dan pengatur permainan berpengalaman yang cocok untuk proyeknya; dan meskipun negosiasi berjalan sukses di awalnya, sang pemain tiba-tiba berubah pikiran. Hojbjerg saat ini tengah mempelajari opsi-opsi yang tersedia baginya, di tengah ketertarikan nyata dari klub Italia, Milan, untuk merekrutnya seandainya ia memutuskan hengkang dari Marseille.

Perkembangan ini datang untuk menambah kekacauan klub Marseille yang mengakhiri musim lalu di peringkat kelima setelah musim penuh badai yang menyaksikan pemecatan pelatih Roberto De Zerbi, lalu pengunduran diri penggantinya Habib Beye di akhir musim, sehingga Bruno Genesio mengambil alih tugas teknis di tengah krisis dan kegaduhan beruntun di dalam ruang ganti.

Di sisi lain, Newcastle United juga mengalami musim panas yang panas dan mengkhawatirkan bagi para pendukungnya, setelah menjual kapten tim Bruno Guimaraes ke Arsenal, bintang Anthony Gordon ke Barcelona, serta gelandang Sandro Tonali ke Tottenham.

Situasi di klub Inggris itu pun semakin rumit menyusul pengunduran diri direktur teknik Eddie Howe pada 31 Juli lalu, pelatih yang sebelumnya menyelamatkan tim dari degradasi dan membawanya ke Liga Champions Eropa serta mengakhiri paceklik gelar yang berlangsung selama 56 tahun, di samping kegagalan klub menuntaskan transfer-transfer utamanya setelah winger Spanyol Victor Munoz lebih memilih pindah ke Liverpool, dan bergabungnya gelandang Swiss Johan Manzambi ke Aston Villa.