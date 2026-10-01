Seorang pemain baru meninggalkan pemusatan latihan timnas Mesir yang digelar pada periode jeda internasional, beberapa hari setelah Mohamed Salah, bintang Trabzonspor asal Turki, juga hengkang dari sana.

Salah keluar dari pemusatan latihan timnas Mesir usai laga melawan Angola di kualifikasi Piala Afrika, yang berakhir imbang tanpa gol, dan ia ditarik keluar pada babak kedua pertandingan tersebut.

Federasi Mesir mengumumkan bahwa Salah keluar dari pemusatan latihan dan akan absen pada laga melawan Sudan Selatan di kualifikasi yang sama, karena pertandingan digelar di lapangan "tartan" yang tidak bisa ia mainkan.

Dan hari ini, Kamis, klub Prancis Nice mengumumkan kepergian pemainnya, Mohamed Abdelmonem, dari pemusatan latihan timnas Mesir, sebelum laga uji coba melawan Afrika Selatan, dalam kesepakatan bersama antara kedua pihak.

Mohamed Abdelmonem bergabung dengan skuad timnas Mesir pada pemusatan latihan terakhir, tetapi ia tidak tampil melawan Angola, dan tidak bertolak ke Sudan Selatan, karena kekhawatiran akan risiko cedera di lapangan "tartan".

Nice merilis pernyataan resmi hari ini yang berbunyi: "Dengan kesepakatan bersama staf timnas Mesir, Mohamed Abdelmonem meninggalkan pemusatan latihan timnas demi menjaga kebugaran fisik dan keselamatannya."

Lanjutnya: "Keputusan ini diambil secara bersama, mengingat kondisi tempat laga kualifikasi Piala Afrika digelar, khususnya di atas lapangan rumput sintetis, dan dengan keinginan bersama untuk tidak mengambil risiko terhadap kesehatan pemain."

Ditambahkan: "Nice berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan Mohamed, seperti semua pemain internasionalnya, dapat bergabung dengan timnas negaranya dan membelanya dalam kondisi terbaik yang memungkinkan, dengan perhatian khusus terhadap kesehatan, pemulihan, dan keselamatan fisik mereka."

Diakhiri: "Klub ingin berterima kasih kepada staf timnas Mesir atas kesepakatan bersama dan pengertian mereka, serta kerja yang telah mereka lakukan bersama Mohamed selama periode ini. Mohamed kini akan melanjutkan kerjanya bersama Nice untuk bersiap dalam kondisi terbaik menghadapi tantangan ke depan."

Namun, yang menarik adalah bahwa Nice-lah yang mengumumkan kabar keluarnya Mohamed Abdelmonem dari pemusatan latihan, sementara Federasi Mesir belum mengeluarkan penjelasan apa pun hingga tulisan ini dibuat.

Dari pihaknya, pewarta media Ahmed Shobeir mengatakan dalam pernyataan di radio: "Mohamed Abdelmonem juga tidak akan hadir di laga melawan Afrika Selatan (Minggu mendatang), dan dengan sangat jelas ada kekesalan, kekesalan besar antara Mohamed Abdelmonem dengan staf teknis dan administratif."

Lanjutnya: "Saya berharap persoalan ini segera selesai antara staf teknis timnas dengan Abdelmonem, alih-alih makin membesar, karena mereka kesal padanya dan mereka punya alasan untuk itu."

Ditambahkan: "Saya tidak menzalimi pemain mana pun, tetapi staf teknis berhak marah kepada Mohamed Abdelmonem, dan saya memohon kepada pemain agar mengambil inisiatif untuk mengakhiri perselisihan dan kemarahan ini, karena kami membutuhkannya dan membutuhkan semua pemain di timnas."

Kemarahan staf teknis berakar pada penolakan Abdelmonem untuk tampil pada laga melawan Sudan Selatan, datangnya surat dari Nice yang meminta agar ia dicoret dari pertandingan, lalu kini keluarnya ia dari pemusatan latihan setelah negosiasi antara klub dan staf teknis timnas.



