Kemarahan besar dan krisis yang membayang: Pemain baru tinggalkan pemusatan latihan timnas Mesir setelah Mohamed Salah

Seorang pemain baru meninggalkan kamp latihan timnas Mesir yang digelar dalam periode jeda internasional, beberapa hari setelah Mohamed Salah, bintang Trabzonspor asal Turki, juga hengkang dari sana.

Salah keluar dari kamp latihan timnas Mesir usai laga melawan Angola di kualifikasi Piala Afrika, yang berakhir dengan skor imbang tanpa gol, dan ia ditarik keluar pada babak kedua.

Federasi Mesir mengumumkan bahwa Salah keluar dari kamp latihan dan akan absen pada laga melawan Sudan Selatan di kualifikasi yang sama karena pertandingan tersebut digelar di lapangan "tartan" yang tidak bisa ia gunakan untuk bermain.

Dan hari ini, Kamis, klub Prancis Nice mengumumkan kepergian pemainnya, Mohamed Abdel Moneim, dari kamp latihan timnas Mesir, sebelum laga uji coba melawan Afrika Selatan, berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Mohamed Abdel Moneim bergabung dengan skuad timnas Mesir di kamp latihan terakhir, tetapi ia tidak tampil melawan Angola, dan tidak bertolak ke Sudan Selatan, karena kekhawatiran akan cederanya di lapangan "tartan".

Klub Nice mengeluarkan pernyataan resmi hari ini yang berbunyi: "Berdasarkan kesepakatan bersama dengan staf timnas Mesir, Mohamed Abdel Moneim meninggalkan kamp latihan timnas demi menjaga kebugaran dan keselamatan fisiknya."

Pernyataan itu melanjutkan: "Keputusan ini diambil secara bersama, mengingat kondisi di mana laga kualifikasi Piala Afrika tersebut digelar, khususnya di atas rumput sintetis, serta adanya keinginan bersama untuk tidak mengambil risiko terhadap kesehatan pemain."

Ditambahkan: "Klub Nice mengerahkan segala kemampuannya untuk memastikan Mohamed, seperti seluruh pemain internasionalnya, dapat bergabung dengan timnas negaranya dan membelanya dalam kondisi terbaik yang mungkin, dengan memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan, pemulihan, dan keselamatan fisik mereka."

Pernyataan ditutup dengan: "Klub ingin berterima kasih kepada staf timnas Mesir atas kesepakatan bersama dan pengertian mereka, serta kerja yang telah mereka lakukan bersama Mohamed selama pertemuan ini. Mohamed kini akan melanjutkan kerjanya bersama klub Nice guna mempersiapkan diri dalam kondisi terbaik untuk tantangan-tantangan mendatang."

Namun, hal yang menarik dalam perkara ini adalah bahwa klub Nice-lah yang mengumumkan kabar keluarnya Mohamed Abdel Moneim dari kamp latihan, sementara Federasi Mesir belum mengeluarkan penjelasan apa pun hingga tulisan ini dibuat.

Di sisi lain, jurnalis Ahmed Shobeir mengatakan dalam pernyataan radio: "Mohamed Abdel Moneim juga tidak akan hadir di laga melawan Afrika Selatan (Minggu mendatang), dan dengan sangat jelas ada kekesalan, kekesalan yang besar antara Mohamed Abdel Moneim dengan tim pelatih dan staf administrasi."

Ia melanjutkan: "Saya berharap perkara ini selesai lebih awal antara tim pelatih timnas dan Abdel Moneim alih-alih membesar secara signifikan, karena mereka kesal padanya dan mereka berhak."

Ia menambahkan: "Saya tidak menzalimi pemain mana pun, tetapi tim pelatih berhak marah pada Mohamed Abdel Moneim, dan saya memohon kepada pemain itu untuk memiliki inisiatif mengakhiri perselisihan dan kemarahan ini karena kami membutuhkannya dan seluruh pemain di timnas."

Kemarahan tim pelatih bermula dari penolakan Abdel Moneim untuk tampil di laga melawan Sudan Selatan, datangnya surat dari Nice yang meminta pencoretannya dari laga tersebut, lalu kini keluarnya ia dari kamp latihan setelah negosiasi antara klub dan tim pelatih timnas.



