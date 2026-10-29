Kemarahan atas dana pajak bernilai jutaan untuk Ajax: "Ini tidak mungkin benar!"

Laga uji coba antara Ajax dan Bayern München untuk meresmikan stadion baru di Kenya memicu kemarahan besar. Mantan wakil presiden Rigathi Gachagua murka karena dua klub Eropa akan memainkan laga pembuka di stadion yang dibiayai dari uang pajak rakyat Kenya. Menurutnya, sepak bola Kenya seharusnya menjadi pusat perhatian.

Ajax dan Bayern München akan bertemu pada 5 Januari 2027 di Raila Odinga International Stadium yang baru, juga dikenal sebagai Talanta Stadium. Stadion di Nairobi itu berkapasitas 60.000 penonton dan akan digunakan pada Piala Afrika tahun depan. Presiden William Ruto mengumumkan laga uji coba bergengsi tersebut pada Rabu.

Laga uji coba itu akan menghasilkan bayaran besar bagi kedua klub Eropa tersebut. Menurut Absolut Bayern, Bayern München menerima lima juta euro untuk tampil dalam laga pembuka. Media Kenya melaporkan bahwa Ajax menerima sekitar separuh dari jumlah tersebut, yakni sekitar 2,5 juta euro.

Pengumuman laga pembuka khusus itu membuat Gachagua sangat geram. Dalam wawancara dengan media setempat, mantan wakil presiden itu menyoroti biaya pembangunan stadion sebesar 145 miliar shilling Kenya, setara sekitar satu miliar euro. "Bagaimana mungkin sebuah stadion dibiayai oleh pembayar pajak Kenya, sementara pertandingan pertamanya dimainkan oleh orang-orang asing?" tanyanya.

Pertandingan berikutnya FCB Club Friendlies 06.00 AJX

Gachagua tidak mengerti mengapa klub-klub Kenya dikesampingkan. "Memangnya kita tidak punya klub di Kenya?" kata mantan wakil presiden itu, yang menyebut Gor Mahia dan AFC Leopards sebagai pilihan. Menurutnya, kedua klub itulah yang seharusnya mendapat kesempatan untuk mengukir sejarah.

Menurut Gachagua, laga antara klub papan atas Eropa dan tim nasional Kenya juga bisa digelar. "Mengapa tidak mendatangkan satu tim untuk menghadapi Harambee Stars? Dengan begitu, setidaknya masih ada unsur Kenya. Apa yang terjadi dengan patriotisme dan identitas nasional kita?" tanyanya dengan geram.

Ajax justru menyambut undangan itu dengan antusias pada Rabu. "Ini adalah peresmian stadion baru yang istimewa di hadapan penonton Afrika dalam jumlah besar, pertemuan antara dua nama besar dalam sepak bola internasional, dan momen penting bagi Kenya dalam persiapannya menuju Piala Afrika," kata klub asal Amsterdam itu. Bayern München juga memandang laga tersebut sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan dengan para pendukung di Afrika.