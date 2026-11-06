Kemandulan Sassuolo membantu bintang Roma menegaskan keunggulannya atas Raphinha dan Kane

Persaingan pada pekan ke-11 kompetisi Serie A Italia, yang disiarkan di stc tv, dimulai malam ini, Jumat, dengan pertandingan antara Venezia dan Udinese.

Sebanyak empat pertandingan akan digelar besok, Sabtu, dalam rangkaian pekan Calcio, yang dipuncaki oleh laga Roma menjamu Sassuolo di Stadion Olimpico.

Jaringan statistik Opta menyebutkan bahwa Roma tidak terkalahkan dalam 22 dari total 24 pertandingan yang dijalaninya melawan Sassuolo di Serie A Italia, dengan meraih 13 kemenangan dan 9 hasil imbang berbanding dua kekalahan.

Roma juga memenangi empat pertandingan terakhirnya melawan Sassuolo, dan ini sudah menjadi rekor bagi klub ibu kota tersebut dari segi jumlah kemenangan beruntun atas Sassuolo di kompetisi ini.

Pertandingan berikutnya ROM Serie A 14.45 SAS

Sassuolo hanya meraih satu kemenangan dalam 12 pertandingan yang dijalaninya sebagai tim tamu melawan Roma di Serie A Italia, berbanding 5 hasil imbang dan 6 kekalahan. Kemenangan ini terjadi dengan skor 4-3 pada 12 Maret 2023, dalam pertandingan yang di dalamnya Armand Laurienté mencetak dua gol dan menciptakan satu assist.

Roma menjadi salah satu dari hanya empat tim yang hingga kini belum terkalahkan di lima liga top Eropa pada musim ini, bersama Lazio, Bayern Munich, dan Borussia Dortmund.

Roma, yang meraih 7 kemenangan dan 3 hasil imbang pada musim 2026-2027, mungkin akan berhasil menghindari kekalahan dalam 11 pertandingan pertamanya di Serie A Italia untuk ketiga kalinya saja dalam sejarahnya, setelah mencapai hal itu pada musim 2013-2014, ketika catatan tanpa kekalahannya bertahan hingga pertandingan ke-17, dan pada musim 2003-2004, ketika mencapai pertandingan ke-14.

Roma, pemilik lini serang terkuat di Serie A Italia musim ini, mencetak 28 gol dalam 10 pertandingan pertamanya di kompetisi ini, dan itu untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Opta mencatat bahwa Sassuolo kalah dalam empat pertandingan terakhirnya di Serie A Italia, dan tim ini belum pernah mengalami 5 kekalahan beruntun atau lebih di kompetisi ini kecuali satu kali dalam sejarahnya, yaitu antara Januari dan Maret 2014, ketika kalah dalam 7 pertandingan beruntun.

Sassuolo juga belum meraih satu pun kemenangan sebagai tim tamu di liga sejak 15 Februari lalu, ketika mengalahkan Udinese dengan skor 2-1. Sejak saat itu, tim ini mencatat 3 hasil imbang dan 8 kekalahan dalam 11 pertandingan tandang, serta kalah dalam 6 dari tujuh pertandingan tandang terakhirnya, berbanding satu hasil imbang.

Sassuolo, pemilik lini pertahanan terlemah di Serie A Italia musim ini, kebobolan 26 gol setelah 10 pertandingan berlalu, dan itu untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasinya di kompetisi ini.

Donyell Malen, pemain Roma, memuncaki daftar pencetak gol lima liga top Eropa sepanjang tahun 2026, dengan koleksi 22 gol, unggul satu gol atas Raphinha dan Harry Kane, yang masing-masing mencetak 21 gol.

Secara lebih rinci, penyerang asal Belanda itu merupakan satu-satunya pemain di lima liga top yang mencetak minimal 10 gol di kandang (10 gol) dan 10 gol di luar kandang (12 gol) sepanjang tahun kalender ini.