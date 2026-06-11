Kemajuan nyata bagi Atlético Madrid dalam negosiasi transfer gelandang Paris Saint-Germain

Klub Atlético Madrid berhasil mencapai kesepakatan awal dengan bintang Korea Selatan Kang-in Lee, yang membuka jalan bagi kemungkinan kepindahannya ke "Los Rojiblancos" selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Menurut stasiun radio Spanyol yang terpercaya, "Cadena SER", Atlético Madrid kini berada di hadapan langkah krusial berupa negosiasi dengan klub Prancis Paris Saint-Germain mengenai nilai finansial kesepakatan tersebut, guna menyelesaikan semua detail dan menandatangani kontrak secara resmi.

Surat kabar Prancis "L'Équipe" sebelumnya melaporkan bahwa staf teknis Paris Saint-Germain cenderung melepas pemain Korea Selatan tersebut sebagai bagian dari rencana restrukturisasi lini serang untuk musim depan, dalam upaya mencari opsi baru yang sesuai dengan filosofi pelatih baru.

Perkembangan ini terjadi saat Kang In Lee sedang membela tim nasional Korea Selatan di putaran final Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Korea Selatan tergabung di Grup A bersama Meksiko, Afrika Selatan, dan Republik Ceko, di mana "Para Pejuang Harimau" berupaya meraih hasil positif di turnamen tersebut, di tengah sorotan media yang besar terhadap masa depan bintang mereka di klub-klub Eropa.

Kang In Lee, yang berusia 25 tahun, dianggap sebagai pemain yang menonjol berkat kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini tengah serang, serta keterampilan teknisnya yang tinggi dan kemampuannya dalam menciptakan peluang serta mencetak gol, yang menjadikannya target menarik bagi Atlético Madrid yang berupaya memperkuat opsi serangannya di bawah kepemimpinan pelatihnya.