Kemajuan besar: Sentuhan akhir memisahkan Bouaddi dari Manchester City

Manchester City berada di ambang tercapainya kesepakatan final dengan klub Prancis, Lille, untuk merekrut pemain internasional muda asal Maroko, Ayyoub Bouaddi, setelah negosiasi antara kedua pihak mengalami kemajuan besar dalam beberapa pekan terakhir, dan hanya menyisakan satu poin terakhir yang perlu diselesaikan sebelum pengumuman resmi transfer tersebut.

Bouaddi menjadi salah satu nama paling diburu di bursa transfer, setelah mencuri perhatian dengan penampilan-penampilannya yang gemilang bersama Lille, sebelum nilainya meroket usai bersinar bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2026, hal yang membuat sejumlah klub besar Eropa masuk dalam perburuan untuk merekrutnya.

Presiden Lille, Olivier Létang, dalam lebih dari satu kesempatan telah menegaskan bahwa nilai gelandang timnya itu melampaui 100 juta euro, di tengah meningkatnya ketertarikan atas jasanya dari klub-klub papan atas Eropa.

Menurut laporan, Manchester City berhasil unggul atas para pesaingnya, setelah menempatkan Bouaddi di puncak prioritasnya untuk memperkuat lini tengah. Manajemen klub Inggris itu menilai bahwa sang pemain memiliki kualitas teknis dan fisik yang menjadikannya penerus ideal bagi pemain Spanyol, Rodri, yang namanya santer dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid pada periode mendatang.

Laporan menyebutkan bahwa para petinggi City terkesan dengan kemampuan sang pemain dalam menahan tekanan, kecerdasan taktikalnya, serta peran-peran defensifnya, di samping potensi besar yang dimilikinya kendati usianya masih muda. Sementara itu, pelatih Enzo Maresca telah memberikan lampu hijau untuk merampungkan transfer tersebut, dan meminta agar hal itu dituntaskan secepat mungkin.

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Di sisi lain, Ayyoub Bouaddi telah menyatakan persetujuannya untuk pindah ke Manchester City, hal yang memuluskan jalannya negosiasi antara kedua klub.

Jaringan Prancis yang mengkhususkan diri pada bursa transfer, "Foot Mercato", menegaskan bahwa kedua pihak sudah sangat dekat untuk mencapai kesepakatan final terkait nilai transfer, setelah sebagian besar detailnya disepakati. Sementara itu, perbedaan yang tersisa saat ini berpusat pada masa depan sang pemain di musim depan.

Lille ingin mempertahankan Bouaddi untuk satu musim tambahan dengan status pinjaman, dengan tujuan melanjutkan perkembangannya dan menimba lebih banyak pengalaman sebelum kepindahannya ke Liga Primer Inggris. Sementara Manchester City lebih memilih untuk langsung mendatangkan sang pemain pada musim panas ini dan memasukkannya ke dalam skuad tim untuk persiapan musim baru.

Meski negosiasi terkait poin ini masih berlanjut, optimisme menyelimuti kedua klub akan kemungkinan tercapainya formula kompromi dalam beberapa hari ke depan, sebagai persiapan menuju pengumuman resmi salah satu transfer paling menonjol di bursa musim panas.