Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, terjebak dalam situasi memalukan 24 jam sebelum menghadapi Galatasaray pada matchday kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", para penyelenggara konferensi pers Flick di Istanbul terpaksa menundanya selama 30 menit karena keterlambatan kedatangan pelatih asal Jerman tersebut.

Surat kabar Spanyol itu menyebutkan bahwa banyak jurnalis telah hadir dan menunggu kedatangan Pau Cubarsi serta Hansi Flick, yang terlambat dari jadwal konferensi akibat kemacetan lalu lintas di Istanbul.

Barcelona sebelumnya mengalahkan Feyenoord dengan skor 5-1 pada laga matchday pertama, sementara skuad asuhan Hansi Flick kini mengincar kemenangan pertama Barca di luar markasnya



