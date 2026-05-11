Keluhan diajukan setelah intervensi VAR Arsenal: apakah persaingan perebutan gelar di Inggris akan mengalami perkembangan baru?

West Ham United tidak tinggal diam dan telah mengajukan keluhan kepada organisasi wasit Inggris (PGMOL), demikian dilaporkan media Inggris. Hal ini dipicu oleh gol Callum Wilson yang dianulir pada menit-menit akhir pertandingan.

Arsenal mengalami kesulitan besar pada Minggu sore melawan West Ham United yang terancam degradasi. Di London Stadium, tim asuhan Mikel Arteta baru unggul di akhir pertandingan berkat gol Leandro Trossard, namun sepertinya akan kehilangan kemenangan di masa injury time.

Dari tendangan sudut, Wilson menangkap bola pantul dan kemudian memasukkannya ke gawang lawan. Dengan ini, Wilson tidak hanya membuat Arsenal dalam masalah, tetapi juga membantu West Ham meraih satu poin penting dalam pertarungan menghindari degradasi.

Namun, setelah intervensi VAR, gol tersebut dianulir. Kiper Arsenal, David Raya, ditarik bajunya dan terhalang saat tendangan sudut, sehingga setelah pertimbangan yang panjang, gol tersebut akhirnya dibatalkan. Total butuh empat menit bagi wasit untuk mengambil keputusan ini. Wasit Chris Kavanagh harus memeriksa situasi tersebut sebanyak tujuh belas kali di layar VAR.

Berbagai media Inggris melaporkan bahwa West Ham berpendapat tidak mungkin ada kesalahan yang sangat jelas, terutama karena keputusan tersebut memakan waktu begitu lama. Dalam hal ini, keputusan awal wasit seharusnya tetap berlaku, yaitu mengesahkan gol tersebut.

Apakah keluhan ini akan berhasil, masih menjadi pertanyaan. Seringkali, sebuah keputusan tetap berlaku meskipun kesalahan telah diakui.