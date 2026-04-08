Klub Al Ahly mengumumkan telah mengajukan pengaduan resmi kepada Asosiasi Sepak Bola terhadap Mahmoud Wafa, wasit pertandingan tim melawan Ceramica Cleopatra di Liga Utama Mesir, serta meminta untuk mendengarkan rekaman percakapan yang terjadi antara dirinya dan rekannya Mahmoud Ashour di ruang VAR, pada momen kontroversial yang terjadi dalam pertandingan tersebut.

Al Ahly terpeleset setelah bermain imbang 1-1 melawan Ceramica Cleopatra pada Selasa malam kemarin dalam laga pertama Grup Penentuan Juara kompetisi.

Namun waktu tambahan di babak kedua menyuguhkan insiden kontroversial, ketika Yassin Marei mengirim umpan silang yang mengenai tangan Ahmed Hany di dalam kotak penalti, tetapi Wafa menolak memberikan penalti, yang memicu kemarahan para pemain tim merah.

Al Ahly menyebut dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui situs resminya hari Rabu ini, "Klub hari ini mengirim pengaduan kepada Asosiasi Sepak Bola terhadap wasit Mahmoud Wafa yang memimpin pertandingan Ceramica kemarin di liga. Dalam pengaduan disebutkan bahwa kesalahan-kesalahan perwasitan masih menjadi titik hitam dalam kompetisi, dan wasit Mahmoud Wafa melakukan kesalahan-kesalahan mencolok yang melanggar aturan permainan, memengaruhi hasil pertandingan, tidak memberikan penalti yang sah untuk Al Ahly, serta melampaui batas terhadap para pemain dengan ucapan dan gerakan tangan."

Ia menambahkan, "Kami meminta dalam pengaduan untuk mendengarkan percakapan yang terjadi antara wasit lapangan dan wasit VAR saat meninjau insiden yang seharusnya dihitung sebagai penalti, sebagaimana yang terjadi di semua liga dunia, dan berdasarkan pernyataan Oscar Ruiz, ketua Komite Wasit, yang menegaskan hak setiap klub untuk itu; dengan membayar biaya tertentu."

Dalam pernyataannya ia melanjutkan, "Al Ahly juga meminta pengumuman rincian percakapan yang terjadi antara wasit lapangan dan wasit VAR; untuk menjamin integritas dan transparansi kompetisi, dan komitmen klub untuk segera membayar biaya tersebut."

Al Ahly juga meminta penyelidikan atas keputusan sewenang-wenang yang diambil wasit terhadap para pemain Al Ahly setelah pertandingan, setelah semua kesalahan, pelanggaran, dan ancaman yang dilakukannya terhadap seluruh unsur tim.

Ia juga menuntut dilakukan penyelidikan terkait penunjukan wasit Mahmoud Wafa untuk memimpin pertandingan kemarin, meskipun ia sudah memimpin laga kedua tim pada putaran pertama, dan saat itu melakukan kesalahan yang sama merugikan Al Ahly dan para pemainnya. Komite wasit bersikeras menunjuk wasit ini dengan alasan yang tidak dipahami, padahal ia baru kembali dari Libya beberapa jam sebelumnya setelah berpartisipasi dalam sebuah turnamen usia muda di sana.

Al Ahly menutup pernyataannya dengan menegaskan "menyimpan hak klub untuk mengambil semua langkah yang diperlukan terkait apa yang dilakukan wasit Mahmoud Wafa di hadapan semua pihak terkait".

Perlu dicatat bahwa Al Ahly menempati peringkat ketiga di Grup Penentuan Juara liga dengan 41 poin, tertinggal 5 poin dari Zamalek yang memimpin klasemen.