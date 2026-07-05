Keluarnya tim peringkat ketiga lebih awal memicu kembali perdebatan mengenai sistem Piala Dunia yang baru

Kedelapan tim yang menempati posisi ketiga di Piala Dunia 2026 tersingkir dengan cepat dari turnamen tersebut sebelum babak perempat final dimulai.

Dengan tersingkirnya Paraguay, tim terakhir yang tersisa yang menempati posisi ketiga, tidak ada lagi tim yang lolos dari posisi ketiga ke babak gugur Piala Dunia.

Tim-tim Republik Demokratik Kongo, Swedia, Ghana, Ekuador, Bosnia dan Herzegovina, Aljazair, Senegal, serta Paraguay tersingkir setelah menempati posisi ketiga di babak penyisihan grup.

Tim Paraguay merupakan satu-satunya tim yang berhasil melaju melewati babak 32 besar dengan mengalahkan Jerman melalui adu penalti, sebelum akhirnya tersingkir dari turnamen oleh Prancis (1-0).

Menurut situs “Foot Mercato”, temuan ini kemungkinan akan kembali memicu perdebatan seputar sistem Piala Dunia baru yang melibatkan 48 tim.

Sejak dimulainya turnamen, aturan yang mengizinkan tim peringkat ketiga lolos telah menuai kritik luas, mulai dari fase grup yang dianggap sulit dipahami, jumlah pertandingan eliminasi yang terbatas, hingga kebutuhan untuk terus menghitung peluang hingga hari terakhir fase grup.

Bahkan, beberapa pertandingan dimainkan dengan kemungkinan lolos tanpa harus menempati salah satu dari dua posisi teratas, dan pada akhirnya, fakta-fakta tersebut membenarkan pandangan para pengkritik sistem ini: tidak ada satu pun tim yang mendapatkan undangan yang akan memiliki pengaruh nyata di babak gugur.



