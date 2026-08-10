Klub Al Ahli Arab Saudi secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak bek asal Brasil, Roger Ibanez, hingga tahun 2030, guna memastikan keberlanjutan salah satu pilar terpenting lini belakang mereka untuk beberapa tahun ke depan.

Ibanez mengungkapkan kegembiraannya melanjutkan perjalanannya bersama "Al Raqi" setelah pengumuman resmi tersebut, seraya menegaskan keterikatannya yang besar dengan klub.

Ia mengatakan dalam sebuah cuplikan video yang diunggah oleh akun-akun Al Ahli usai penandatanganan kontrak: "Saya sangat bahagia, tahun baru dimulai dan tahun baru yang saya lanjutkan kembali setelah memperpanjang kontrak saya di sini".

Bek asal Brasil itu menambahkan: "Saya berada di rumah saya dan sangat bahagia, anak-anak saya ada di rumah dan keluarga saya ada di rumah, karena itu kami berada di rumah kami", sambil menyampaikan terima kasih kepada manajemen klub atas kepercayaan mereka.

Keputusan perpanjangan ini datang setelah sang pemain sempat menjadi incaran sejumlah klub di Liga Inggris selama periode sebelumnya, namun manajemen Al Ahli bersikeras mempertahankannya, terutama di tengah kondisi yang mengiringi kepergian pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle.

Ibanez sendiri bergabung dengan Al Ahli pada musim panas 2023 dari klub Italia, AS Roma, dan sejak saat itu berhasil memantapkan dirinya sebagai elemen utama dalam skuad, dengan menampilkan performa yang konsisten sehingga menjadikannya salah satu bek terbaik tim.

Bek berusia 26 tahun itu turut berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian yang diraih Al Ahli sepanjang musim lalu, terutama gelar Liga Champions Asia Elite, di samping kemenangan di Piala Super Arab Saudi, sehingga perpanjangan kontrak hingga 2030 ini menegaskan keinginan klub untuk mempertahankan kerangka tim yang menciptakan salah satu periode terbaiknya di level benua.