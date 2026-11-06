Dalam pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, klub Brasil Santos kini secara resmi dikelola dari dalam satu keluarga: seorang ayah yang menduduki jabatan tinggi di manajemen, dan seorang putra yang menjadi kapten di lapangan. Begitulah klub Brasil ternama itu mengumumkan, hari Jumat ini, sebuah keputusan yang akan menuai banyak kontroversi.

Santos mengumumkan penunjukan ayah Neymar, Neymar Senior, sebagai direktur eksekutif klub. Ia akan menduduki jabatan yang telah kosong selama satu setengah tahun ini, setidaknya hingga akhir tahun 2026, dan di Brasil ia dikenal dengan sebutan "Neymar Pai".

Dari agen menjadi direktur eksekutif

Neymar Senior telah lama menjadi agen putranya, yang kembali ke Santos, klub asalnya, pada tahun 2025 setelah periode yang ia lalui di Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Al Hilal Saudi.

Kepulangan sang putra penuh emosi, tetapi penunjukan sang ayah mengubah kisah ini dari sekadar kembalinya seorang bintang menjadi sebuah proyek keluarga yang menyeluruh di dalam klub, di mana sang ayah akan bertanggung jawab atas keputusan-keputusan manajerial, sementara sang putra memimpin tim di dalam lapangan.

Pertandingan berikutnya COR Serie A 17.30 SAN

Santos dalam situasi sulit

Penunjukan ini datang pada momen yang sangat sensitif. "El Peixe", julukan klub Santos, saat ini menempati peringkat kesembilan di Liga Brasil Serie A dengan empat pertandingan tersisa, setelah dengan susah payah lolos dari degradasi pada musim lalu.

Pada saat yang sama, pemain Brasil pemilik nomor punggung 10 itu diskors dari dua pertandingan terakhir Santos, yang menambah tekanan terhadap tim pada fase krusial musim ini.

Di antara ambisi manajemen baru, kemarahan suporter sesekali, dan kembalinya sang kapten, tampaknya Santos memutuskan untuk menaruh seluruh masa depannya di tangan keluarga Neymar. Lalu, akankah petualangan ini berhasil, atau justru berubah menjadi kisah yang menuai lebih banyak kontroversi ketimbang menciptakan kejayaan?