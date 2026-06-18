Keluarga Lionel Messi menyampaikan kabar terbaru yang mengkhawatirkan mengenai kondisi kesehatan ayahnya, Jorge Messi (68)

Jorge Messi (68), ayah Lionel Messi, sedang mengalami masalah kesehatan. Cabang ESPN di Argentina telah melaporkan hal tersebut pada hari Rabu, namun kini pihak keluarga telah mengonfirmasinya melalui sebuah pernyataan.

“Keluarga Messi menginformasikan bahwa Jorge Messi saat ini sedang mengalami masalah kesehatan. Ia saat ini berada di bawah pengawasan medis dan sedang dalam proses pemulihan yang baik,” demikian bunyi awal pernyataan tersebut.

“Mengingat berita, rumor, dan spekulasi yang beredar dalam beberapa jam terakhir, keluarga ingin menyampaikan keprihatinan mendalamnya atas kurangnya kepekaan, rasa hormat, dan kerahasiaan yang ditunjukkan oleh beberapa pihak dalam menangani urusan pribadi keluarga yang sangat sensitif ini.”

“Keluarga juga ingin mengklarifikasi bahwa hanya keluarga dekat Jorge yang memiliki informasi yang benar dan akurat mengenai kondisinya. Oleh karena itu, setiap versi, pernyataan, atau informasi yang tidak berasal langsung dari keluarga dan saluran resminya tidak boleh dianggap sah atau benar.”

“Di masa-masa seperti ini, kami meminta agar semua pihak bertindak secara bertanggung jawab, berhati-hati, dan berempati. Kesehatan seseorang serta ketenangan pikiran orang-orang tercintanya tidak boleh menjadi bahan spekulasi atau sorotan media yang tidak bertanggung jawab.”

“Kami sungguh-sungguh menghargai ungkapan kasih sayang, rasa hormat, dan kepedulian yang telah kami terima, dan memohon agar privasi, kerahasiaan, serta ruang pribadi Jorge—serta seluruh keluarganya—dihormati selama proses ini berlangsung.”

“Setiap pembaruan yang relevan akan dikomunikasikan oleh keluarga melalui saluran yang tepat pada waktunya. Terima kasih atas pengertian Anda.”

Lionel Messi sendiri tampak sangat terharu pada malam hari dari Selasa ke Rabu, setelah mencetak gol pertamanya melawan Aljazair. Setelah pertandingan, ia menanggapi hal itu: “Mengapa saya menangis? Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan sepak bola.”