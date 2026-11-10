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Paul Scholes mendesak skuad Manchester United yang tengah kesulitan untuk berhenti berkeliling lapangan sebagai bentuk penghormatan seusai pertandingan, menyusul awal musim yang buruk. Legenda klub itu menyebut rutinitas tersebut “memalukan” di tengah keterpurukan tim asuhan Michael Carrick di zona degradasi Liga Primer Inggris.

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Awal musim terburuk United dalam sejarah

United menjalani awal musim Liga Primer yang buruk. Mereka menempati peringkat ke-18 menjelang jeda internasional November setelah hanya meraih satu kemenangan dalam sepuluh pertandingan. Tim asuhan Carrick kini tanpa kemenangan dalam delapan laga liga berturut-turut. Ini baru kedua kalinya dalam sejarah klub mereka mengalami rentetan hasil seburuk itu, sementara peringkat mereka saat ini menyamai posisi terendah klub pada tahap musim yang sama sejak 1986.

Meski tampil buruk, para pemain tetap mengelilingi lapangan untuk menunjukkan apresiasi kepada suporter seusai pertandingan-pertandingan terakhir. Rutinitas pascalaga itu kini menuai kritik keras dari legenda klub, Scholes.

Scholes kecam rutinitas pascalaga

Para pemain Manchester United mengelilingi lapangan untuk bertepuk tangan kepada suporter setelah kalah telak 3-0 dari Bournemouth di Old Trafford. Para suporter sempat meneriakkan nama Carrick, tetapi langsung mencemooh para pemain begitu sang manajer masuk ke lorong stadion.

Para pemain mengulangi hal itu setelah imbang 4-4 melawan Aston Villa dalam laga mendebarkan pada Minggu. Scholes tak menahan diri saat menilai tindakan tim dan menuntut agar rutinitas itu segera dihentikan.

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"Ada satu hal yang harus mereka lakukan: berhenti mengelilingi lapangan untuk memberi penghormatan setelah setiap pertandingan," kata Scholes kepada The Good, The Bad & The Football, yang disponsori oleh Midnite. "Apa-apaan ini. Buruk sekali. Astaga, memalukan. Setiap pertandingan seolah-olah laga terakhir musim ini. Langsung saja tinggalkan lapangan!"

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Butt juga mengungkapkan kekesalannya

Scholes bukan satu-satunya yang kesal dengan apa yang terjadi seusai laga di Old Trafford. Mantan gelandang United lainnya, Nicky Butt, sepakat bahwa merayakan hasil imbang sama sekali tidak pantas mengingat posisi klub yang mengkhawatirkan di liga.

"Itu juga membuat saya kesal," tambah Butt dalam diskusi podcast tersebut. "Mengelilingi lapangan untuk memberi penghormatan setelah hasil imbang..."

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United sebenarnya menunjukkan perlawanan saat menghadapi Villa sehingga terhindar dari kekalahan kelima musim ini. Mereka dua kali tertinggal dua gol sebelum bangkit untuk meraih satu poin, tetapi situasi secara keseluruhan tetap suram.

Masa depan Carrick belum pasti

Jajaran petinggi Manchester United saat ini sedang meninjau posisi Carrick sebagai manajer. Mereka mempertimbangkan apakah akan mengganti manajer selama jeda internasional. Eddie Howe, Julian Nagelsmann, dan Antonio Conte sama-sama dikaitkan dengan jabatan itu. Namun, para petinggi klub masih bisa memilih untuk terus memercayai Carrick dan memberinya waktu untuk membalikkan keadaan musim ini.