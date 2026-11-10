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Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Keluar saja!” Paul Scholes kecam keras pemain Manchester United yang tampil buruk karena kebiasaan “memalukan” seusai laga

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Paul Scholes mendesak skuad Manchester United yang tengah kesulitan untuk berhenti melakukan putaran penghormatan seusai pertandingan menyusul awal musim yang buruk. Legenda klub itu menyebut kebiasaan tersebut “memalukan”, sementara tim asuhan Michael Carrick masih terpuruk di zona degradasi Liga Primer Inggris.

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Awal musim United yang sangat buruk dalam sejarah

United mengawali musim Liga Primer Inggris dengan buruk. Mereka berada di peringkat ke-18 menjelang jeda internasional November setelah hanya meraih satu kemenangan dalam sepuluh pertandingan. Tim asuhan Carrick kini tidak menang dalam delapan laga liga beruntun. Ini baru kedua kalinya dalam sejarah klub mereka mengalami rentetan hasil seburuk itu. Posisi mereka saat ini juga menyamai peringkat terendah klub pada tahap musim yang sama sejak 1986.

Meski performa mereka buruk, para pemain tetap berkeliling lapangan untuk menyampaikan apresiasi kepada suporter seusai pertandingan-pertandingan terakhir. Rutinitas itu kini menuai kritik keras dari legenda klub, Scholes.

Scholes kecam rutinitas seusai pertandingan

Para pemain Manchester United berkeliling lapangan untuk bertepuk tangan kepada suporter setelah kekalahan telak 3-0 dari Bournemouth di Old Trafford. Para suporter sempat meneriakkan nama Carrick, tetapi segera mencemooh para pemain begitu sang manajer memasuki lorong stadion.

Para pemain mengulangi tindakan itu setelah hasil imbang 4-4 yang menegangkan melawan Aston Villa pada Minggu. Scholes tidak menahan kritiknya terhadap tindakan tim dan menuntut agar rutinitas itu segera dihentikan.

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“Saya beri tahu satu hal yang perlu mereka lakukan: berhenti berkeliling lapangan untuk memberi penghormatan setelah setiap pertandingan,” kata Scholes kepada podcast The Good, The Bad & The Football. “Apa-apaan ini? Buruk sekali. Astaga, ini memalukan. Setiap pertandingan seolah-olah pertandingan terakhir musim ini. Langsung saja tinggalkan lapangan!”

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Butt turut mengungkapkan kekesalannya

Scholes bukan satu-satunya yang kesal melihat apa yang terjadi seusai pertandingan di Old Trafford. Sesama mantan gelandang United, Nicky Butt, sepakat bahwa merayakan hasil imbang sama sekali tidak pantas mengingat posisi klub yang genting di liga.

“Itu juga membuat saya kesal,” tambah Butt dalam diskusi di podcast tersebut. “Berkeliling lapangan untuk memberi penghormatan setelah hasil imbang…”

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United sebenarnya menunjukkan perlawanan saat menghadapi Villa dan terhindar dari kekalahan kelima musim ini. Mereka dua kali tertinggal dengan selisih dua gol sebelum bangkit untuk meraih satu poin, tetapi situasi secara keseluruhan tetap suram.

Masa depan Carrick belum pasti

Petinggi Manchester United saat ini tengah meninjau posisi Carrick sebagai manajer. Mereka mempertimbangkan apakah akan mengganti manajer selama jeda internasional. Eddie Howe, Julian Nagelsmann, dan Antonio Conte sama-sama dikaitkan dengan jabatan tersebut. Namun, para petinggi klub masih bisa memilih untuk tetap memercayai Carrick dan memberinya waktu untuk memperbaiki keadaan musim ini.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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