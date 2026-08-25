Federasi Gulat Mesir mengumumkan hilangnya Ziad Haggag, pegulat timnas junior berusia 19 tahun, dari tempat menginap rombongan timnas di Slovakia, seusai partisipasinya di Kejuaraan Dunia, di tengah langkah-langkah resmi untuk menemukan lokasinya dan mengungkap latar belakang kejadian tersebut.

Menurut yang diberitakan saluran "Al-Arabiya", kejadian bermula saat para anggota timnas tengah bersiap untuk berangkat ke latihan, dan staf teknis meminta para pemain menyertai tim menuju sesi latihan, namun Haggag memberi tahu rekan-rekannya bahwa ia akan menyusul mereka dalam beberapa menit.

Akan tetapi, pemain tersebut tidak muncul di latihan, sebelum ponselnya kemudian dimatikan, sementara diketahui bahwa ia telah meninggalkan hotel tempat menginap rombongan sejak hari Minggu, tanpa para pejabat timnas dapat menghubunginya atau mengetahui keberadaannya.

Seusai mengetahui hilangnya sang pemain, Ahmed Rashed, bendahara federasi sekaligus ketua rombongan timnas di Slovakia, langsung bergerak dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kedutaan Besar Mesir, serta pihak berwenang, guna memulai prosedur yang diperlukan untuk mencari sang pemain.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa ayah sang pemain, yang tinggal di Provinsi Asyut, sempat mengunjungi putranya di Pusat Olimpiade di Maadi sebelum keberangkatan rombongan, dan menandatangani surat pernyataan resmi yang disahkan di kantor pencatatan sipil, yang dengannya ia memikul tanggung jawab hukum atas kepulangan putranya ke Mesir.

Menurut informasi yang sama, diyakini bahwa kepemilikan pemain tersebut atas visa masuk ke negara-negara kawasan Schengen memberinya kesempatan untuk meninggalkan tempat menginap rombongan, namun keberadaannya saat ini masih belum diketahui.

Kementerian Pemuda dan Olahraga terus melakukan komunikasi dengan para pejabat Federasi Gulat Mesir, di samping pihak-pihak terkait, untuk memverifikasi detail kejadian dan menentukan lokasi sang pemain, sekaligus membuka penyelidikan guna mengetahui penyebab hilangnya dan meminta pertanggungjawaban setiap pejabat yang terbukti lalai.