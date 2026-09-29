Pelatih kepala timnas Irak asal Australia, Graham Arnold, menuntut agar peraturan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dijadikan acuan untuk menentukan tim kedua yang lolos ke babak semifinal turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", mendampingi Arab Saudi.

Timnas Arab Saudi menang atas Irak dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Selasa ini, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada matchday ketiga sekaligus terakhir dari fase grup turnamen Teluk tersebut, sehingga lolos sebagai pemuncak Grup A dengan koleksi 9 poin.

Pada waktu yang sama, timnas Oman meraih kemenangan dramatis, setelah membalikkan ketertinggalan dari Kuwait dengan skor 0-1 menjadi kemenangan 3-1, pada menit-menit akhir pertandingan.

Federasi Sepak Bola Piala Teluk pun menggelar undian di salah satu hotel di kota Jeddah, untuk menentukan tim kedua dari Grup A yang lolos ke babak semifinal turnamen Teluk mendampingi Arab Saudi, antara timnas Irak dan Oman, setelah keduanya sama persis dalam segala hal.

Undian tersebut menghasilkan lolosnya timnas Oman ke babak semifinal, menjadi tim kedua dari grup yang lolos di belakang timnas Arab Saudi yang bertengger di puncak grup dengan nilai sempurna (9 poin).

Arnold menyatakan keberatannya atas hal ini, dalam pernyataan pada konferensi pers usai laga melawan Arab Saudi, yang dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", di mana ia berkata: "Kita harus berpegang pada peraturan FIFA."

Ia menjelaskan: "Level kami lebih tinggi daripada Oman, dan peringkat kami lebih tinggi daripada mereka. Jika kita ingin adil, maka kita harus mengikuti aturan. Kita lihat apa yang akan terjadi, tetapi menurut saya tidak adil jika kami tidak lolos."

Timnas Irak dan Oman sama-sama meraih 4 poin, dan bermain imbang 1-1 pada pertandingan pertama, keduanya masing-masing mencetak 4 gol dan kebobolan 5 gol, serta masing-masing menerima 8 kartu kuning, tanpa adanya kartu merah.

Adapun dari sisi peringkat bulanan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), timnas Irak berada di peringkat ke-63 dunia dan kedelapan Asia, mengungguli timnas Oman yang menempati peringkat ke-80 dunia dan kesebelas di benua kuning.