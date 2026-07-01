Kelima... Prancis mencetak rekor gol berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya di Piala Dunia

Tim nasional Prancis terus menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan telak atas Swedia dengan skor 3-0 pada Rabu pagi ini, dalam babak 32 besar, sehingga memastikan tempatnya di babak 16 besar dan menegaskan posisinya sebagai salah satu kandidat terkuat dalam perebutan gelar juara.

Keunggulan “Les Bleus” tidak hanya terbatas pada hasil pertandingan saja, tetapi kemenangan ini juga disertai serangkaian rekor bersejarah yang mencerminkan kekuatan serangan tim asuhan pelatih Didier Deschamps.

Menurut situs Stats Foot yang mengkhususkan diri dalam statistik, timnas Prancis menjadi tim pertama dalam sejarah Piala Dunia yang berhasil mencetak 3 gol atau lebih dalam 5 pertandingan berturut-turut di turnamen ini, sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak dimulainya Piala Dunia.

Timnas Prancis sebelumnya bermain imbang 3-3 dengan Argentina di final Piala Dunia 2022 sebelum akhirnya kalah dalam adu penalti.

Pada edisi kali ini, mereka mengalahkan Senegal 3-1, Irak 3-0, dan Norwegia 4-1 di babak penyisihan grup, sebelum menaklukkan Swedia dengan skor 3-0 di babak 16 besar.

Stats Foot menambahkan bahwa Prancis juga menjadi tim ketiga dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak 3 gol di setiap pertandingan dari empat pertandingan pertamanya dalam satu edisi turnamen, menyusul tim Hungaria pada edisi 1954 dan Portugal pada edisi 1966.

Jaringan tersebut juga mencatat bahwa timnas Prancis telah mencetak 13 gol dalam empat pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026, yang merupakan kali pertama mereka mencapai rata-rata gol tersebut sejak edisi 1958, ketika mereka mencetak 15 gol dalam empat pertandingan pertama.

Jaringan berita yang sama menegaskan bahwa Prancis saat ini memiliki lini serang terkuat di Piala Dunia 2026 dengan 13 gol, yang merupakan jumlah gol terbanyak di antara semua tim yang berpartisipasi dalam turnamen tersebut hingga saat ini.

Timnas Prancis sedang bersiap untuk menghadapi Paraguay pada Minggu pagi di babak 16 besar.