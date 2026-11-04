Klub-klub Liga Roshn Arab Saudi mendominasi sejarah Liga Champions Elite Asia, setelah berlalunya setengah fase liga dari edisi ketiga dalam sejarah turnamen dengan format barunya.

Turnamen Liga Champions Elite Asia dengan format barunya dimulai sejak dua musim lalu, 2024-2025, setelah diterapkannya fase liga dengan dua grup Barat dan Timur sebagai pengganti babak grup.

Menurut surat kabar "Al-Riyadiyah" Arab Saudi, klub-klub Liga Roshn telah mengumpulkan 150 poin di fase liga sejak saat itu, menjadikannya pemilik perolehan tertinggi sepanjang sejarah, dengan selisih 12 poin di atas klub-klub Jepang yang menempati peringkat kedua.

Klub-klub Arab Saudi juga unggul dengan selisih yang sangat besar atas klub-klub lain di grup Barat, terutama klub-klub Uni Emirat Arab yang berada di peringkat ketiga dengan perolehan hanya 70 poin, yakni kurang dari separuh poin klub-klub Liga Roshn.

150 poin yang dikumpulkan klub-klub Arab Saudi itu diraih sepanjang 3 musim, dengan rincian 61 poin pada musim 2024-2025, kemudian 54 poin pada musim lalu, ditambah 35 poin pada musim ini setelah paruh fase liga.

Perlu dicatat bahwa klub-klub Liga Roshn adalah satu-satunya yang berhasil meraih gelar Liga Champions Elite Asia dengan format barunya, tepatnya tim Al-Ahli yang sukses memenangi gelar tersebut selama dua musim terakhir.