Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Kelemahan poin Uni Emirat Arab: Klub-klub Liga Roshn menguasai sejarah Liga Elite Asia

Saudi Pro League
AFC Champions League Elite
Al Hilal
Al Nassr FC
Al Ahli
Al Ittihad
Al Qadsiah
Arab Saudi

Klub-klub Liga Saudi terbang sendirian

Klub-klub Liga Roshn Arab Saudi mendominasi sejarah Liga Champions Elite Asia, setelah berlalunya setengah fase liga dari edisi ketiga dalam sejarah turnamen dengan format barunya.

Turnamen Liga Champions Elite Asia dengan format barunya dimulai sejak dua musim lalu, 2024-2025, setelah diterapkannya fase liga dengan dua grup Barat dan Timur sebagai pengganti babak grup.

Menurut surat kabar "Al-Riyadiyah" Arab Saudi, klub-klub Liga Roshn telah mengumpulkan 150 poin di fase liga sejak saat itu, menjadikannya pemilik perolehan tertinggi sepanjang sejarah, dengan selisih 12 poin di atas klub-klub Jepang yang menempati peringkat kedua.

Klub-klub Arab Saudi juga unggul dengan selisih yang sangat besar atas klub-klub lain di grup Barat, terutama klub-klub Uni Emirat Arab yang berada di peringkat ketiga dengan perolehan hanya 70 poin, yakni kurang dari separuh poin klub-klub Liga Roshn.

150 poin yang dikumpulkan klub-klub Arab Saudi itu diraih sepanjang 3 musim, dengan rincian 61 poin pada musim 2024-2025, kemudian 54 poin pada musim lalu, ditambah 35 poin pada musim ini setelah paruh fase liga.

Perlu dicatat bahwa klub-klub Liga Roshn adalah satu-satunya yang berhasil meraih gelar Liga Champions Elite Asia dengan format barunya, tepatnya tim Al-Ahli yang sukses memenangi gelar tersebut selama dua musim terakhir.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google