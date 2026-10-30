Menurut laporan TZ , jumlahnya mencapai lima juta euro. Untuk itu, tim asal Munchen bersedia menanggung ketidaknyamanan besar, sebab perjalanan jauh ke negara Afrika Timur tersebut sangat mengganggu persiapan mereka menghadapi paruh kedua musim.

Dalam beberapa tahun terakhir, tim asal Munchen selalu memulai latihan pada 2 atau 3 Januari. Setelah itu, mereka menjalani kunjungan rutin ke klub-klub penggemar serta laga uji coba di lokasi yang tidak jauh. Pada awal tahun ini, misalnya, latihan dimulai pada 3 Januari. Mereka mengunjungi klub-klub penggemar pada 4 Januari, lalu menghadapi RB Salzburg pada 6 Januari sebelum menjalani pertandingan kompetitif pertama pada 11 Januari.

Musim ini, jadwalnya akan jauh lebih padat. Pertandingan melawan Ajax digelar pada 5 Januari. Penerbangan ke Kenya memakan waktu sekitar sembilan jam, sehingga rombongan tim asal Munchen harus berangkat pada 4 Januari. Mereka paling cepat kembali pada 6 Januari.

Pekan pertandingan pertama Bundesliga pada tahun baru dimulai pada 8 Januari. Jadwal pastinya belum ditetapkan, tetapi FC Bayern akan menghadapi Borussia Mönchengladbach pada akhir pekan tersebut. Setelah itu, mereka akan menjalani tiga pekan berturut-turut dengan pertandingan tengah pekan. Termasuk laga uji coba di Kenya, FC Bayern akan memainkan delapan pertandingan dalam kurun 26 atau 27 hari.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

Mengapa FC Bayern bermain di Kenya pada Januari?

Laga uji coba melawan Ajax di Kenya digelar dalam rangka peresmian stadion nasional baru, Raila Odinga International Stadium, yang juga akan menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Piala Afrika musim panas mendatang di Kenya, Uganda, dan Tanzania. Pemain Maroko Ismael Saibari dan pemain Senegal Bara Ndiaye dari skuad tim asal Munchen berpotensi kembali ke arena yang baru dibangun itu pada ajang tersebut.

"FC Bayern memiliki jutaan penggemar luar biasa di Afrika, dan kami merasa sangat dekat dengan mereka. Afrika adalah benua dengan antusiasme yang sangat besar terhadap sepakbola. Selama bertahun-tahun, kami rutin hadir di Amerika dan Asia melalui Audi Summer Tour," kata anggota dewan direksi bidang pemasaran dan penjualan, Rouven Kasper. "Kini ada peluang baru bagi kami untuk semakin mempererat hubungan dengan para penggemar di Afrika, memberi mereka kesempatan merasakan kehadiran FC Bayern secara langsung, dan menegaskan daya tarik internasional klub kami. Kami akan kembali berkontribusi untuk membuat Bundesliga semakin dikenal."